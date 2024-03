Besoin d'un SSD interne pour améliorer les performances de votre ordinateur ? Optez pour le très bon Samsung 990 EVO de 1 To qui passe à moins de 65 euros sur le site Cdiscount.

À l'occasion du week-end de la mi-mars 2024, Cdiscount effectue une pléiade d'offres promotionnelles sur une sélection d'articles issus du domaine de l'informatique. Parmi cette sélection, on trouve notamment un SSD interne de la marque Samsung.

Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 90 euros au cours de ces trente derniers jours, le Samsung 990 EVO d'une capacité de stockage de 1 To (référence MZ-V9E1T0BW) voit son prix diminuer à 69,99 euros grâce à une remise immédiate de 22% de la part du site e-commerce français. Les membres CDAV peuvent obtenir une réduction supplémentaire de 5 euros grâce au coupon 5DES49CD qui est à saisir durant l'étape de la commande. En prenant en compte cette double réduction, le SSD est alors de 64,99 euros.

Conçu pour le gaming ou la bureautique, le modèle 990 EVO de Samsung est un SSD interne au format M.2 qui offre de jolies performances avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 5000 Mo/s et une vitesse d'écriture maximale de 4200 Mo/s. Hormis les vitesses de lecture et d'écriture, l'autre atout du SSD est la prise en charge des interfaces PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x2. Le SSD Samsung 990 Evo dispose également du Modern Standby qui permet de rester connecté à Internet et de recevoir toutes les notifications même en mode basse consommation.