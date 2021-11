Squid Game saison 2 : date de sortie, casting, histoire, tout ce qu’il faut savoir

Hwang Dong-hyuk, créateur de la série Squid Game, a confirmé que celle-ci y aura bien droit à une saison 2. Après le succès phénoménal rencontré par la première et son cliffhanger de fin, les fans attendent avec impatience de pouvoir visionner de nouveaux épisodes. Retrouvez toutes les infos concernant la deuxième saison dans ce dossier, que nous mettrons bien sûr régulièrement à jour.

Ce ne sont pas les séries à succès qui manquent sur Netflix. À tel point que l’attente peut parfois paraître interminable pour les fans. En effet, la saison 4 de Stranger Things ou encore la saison 2 de The Witcher créent l’événement dès que la moindre information à leur sujet fait surface. Il faut désormais compter sur un nouveau phénomène dans la liste : Squid Game, saison 2.

Après la fin haletante de la saison 1, les fans espéraient connaître la suite des aventures de Seong Gi-hun. C’est désormais officiel, il y aura bien une saison 2. Aucun détail n’a été révélé pour le moment, mais on peut déjà émettre quelques hypothèses. Date de sortie, casting, résumé de la saison 1, on vous dit tout dans ce dossier !

Le 9 novembre 2021, Hwang Dong-Hyuk, réalisateur, créateur et scénariste de la série a enfin mis fin au suspens. Oui, il y aura bien une saison 2 de Squid Game. « Il y avait tellement de pression, tellement de demandes et tellement d’amour pour une seconde saison », explique-t-il. « De fait, j’ai presque l’impression que vous nous n’avez pas laissé le choix. Mais je vous le dis il y aura bien une seconde saison. »

En revanche, ce dernier s’est bien gardé de donner une date de sortie précise, préférant déclarer être « dans le processus de planification actuellement ». « Mais je pense qu’il est encore trop tôt pour dire quand et comment cela se passera. Alors je vous promets ceci : Gi-Hun reviendra et fera quelque chose pour le monde », a-t-il ajouté. Sachant que Squid Game a fait gagner 4,4 millions d’abonnés à Netflix, Hwang Dong-Hyuk a raison de dire que l’attente est grande.

👪Quel est le casting de la saison de 2 de Squid Game ?



Parler du casting de la saison 2 de Squid Game n’est pas vraiment chose aisée à ce stade. Attention, on va rentrer en zone spoilers ! En effet, à la fin de la saison 1, Seong Gi-hun se retrouve seul survivant du jeu morbide organisé par les milliardaires, après que son ami d’enfance Sang-woo se soit suicidé pour le laisser gagner. Tous les autres participants que l’on a suivis au cours des épisodes sont également décédés, sans grande surprise puisqu’il s’agit là de la règle principale pour remporter la victoire.

Aussi, Seong Gi-hun se retrouve seul au dernier épisode. Enfin, presque. Quelques personnages ont survécu, car ils ont eu la chance de se trouver du bon côté de la vitre. Il s’agit bien sûr des organisateurs du Squid Game, à savoir les milliardaires qui se retrouvent chaque année ainsi que Hwang Jun-ho, le maître de cérémonie. Il est également possible que l’on revoie Oh Il-nam, le créateur des jeux, mort à la fin de la saison, mais qui pourrait refaire une apparition pour en apprendre plus sur son histoire.

Sur cette base, on peut donc deviner une partie du casting de la saison 2 :

Lee Jung-jæ : Seong Gi-hun

Seong Gi-hun Wi ha-joon : Hwang Jun-ho

Hwang Jun-ho Yeong-Su oh : Oh II-nam

: Oh II-nam John David Michaels : VIP 1

VIP 1 Daniel C Kennedy : VIP 2

VIP 2 David Lee : VIP 3

VIP 3 Geoffrey Giuliano : VIP 4

VIP 4 Stephane Mot : VIP 5

VIP 5 Michael Davis : VIP 6

Bien sûr, on imagine que d’autres acteurs rejoindront la série pour la saison 2. Nous mettrons à jour cette liste dès que nous en saurons plus.

🔢 Que se passe-t-il dans la saison 1 de Squid Game ?

Squid Game raconte l’histoire de Seong Gi-hun, chômeur, divorcé, accro aux jeux de hasard, dont les qualités en tant que père sont plus que douteuses. Autrement dit, la vie de notre personnage est un échec lamentable. Il se retrouve au fond du gouffre lorsqu’il se fait agresser par la mafia locale à qui il doit de l’argent, en plus de se faire voler son portefeuille dans lequel se trouve un ticket gagnant d’une course de chevaux. Désespéré, il erre dans le métro de Séoul, où un étrange commercial vient à sa rencontre. Après l’avoir humilié au Ddakji, il lui laisse une étrange carte de visite sur laquelle se trouve un numéro de téléphone.

N’ayant rien à perdre, Seong Gi-hun appelle le numéro et se retrouve embarqué dans une voiture avec des inconnus. Ils se font chacun endormir pour ensuite être amenés dans un bunker, dans une île isolée. Entouré de 455 autres participants, Seong Gi-hun découvre qu’il est le participant d’un immense jeu d’argent, avec plusieurs milliards de wons à la clé. Tout ce qu’il doit faire, c’est remporter 6 jeux. Seulement, le premier d’entre eux ne va pas du tout se passer comme prévu. En effet, lorsque l’on est « éliminé », on est en réalité abattu sans sommation.

Après cette première tuerie de masse commence donc à jeu à mort dans lequel on joue aussi bien pour l’argent que pour sa survie. Seong Gi-hun va se créer une petite équipe avec Cho Sang-woo, Oh Il-nam, Ali Abdu et Kang Sae-byeok. Il n’est pas le seul car en face, une autre équipe composée d’individus bien moins bienveillants s’est également constituée. Chacun traverse les jeux, avec à chaque fois des pertes de chaque côté. Des émeutes éclatent, réduisant encore un peu plus le nombre de survivants.

Pendant ce temps, le policier Hwang Jun-ho mène l’enquête pour retrouver son frère disparu. Il retrouve la piste du bunker isolé et s’infiltre parmi l’équipe d’employés, chacun affublé d’un costume avec un cercle, un carré ou un triangle sur leur masque pour identifier leur hiérarchie. De fil en aiguille, il découvre que le Squid Game est organisé chaque année pour divertir un petit groupe de « VIP » (comprenez milliardaires ennuyés par une vie d’opulence). Pire encore, il finit par comprendre que son frère est en réalité un ancien vainqueur des jeux, devenu maître de cérémonie pour au service de ces fameux VIP.

Massacre après massacre, Seong Gi-hun et son ami d’enfance Cho Sang-woo finissent par atteindre la finale, au prix de nombreuses trahisons. Déçu par l’attitude de son compère, Seong Gi-hun tente de le tuer avant de se rebeller contre les organisateurs et le laisser en vie. Mais Cho Sang-woo décide finalement de se suicider, rendant ainsi son compagnon milliardaire. Bien que désormais riche, Seong Gi-hun a tout perdu : famille, ami, objectif. Il devient alors plus ou moins SDF, jusqu’à ce qu’il retrouve la trace Oh Il-nam, pourtant présument mort durant les épreuves.

Ce dernier lui révèle alors qu’il est le créateur des Squid Games, et qu’il l’a fait simplement parce qu’il en avait le pouvoir. Il a lui-même participé à la dernière édition, car il se savait de toute manière condamné. Révolté, Seong Gi-hun décide alors de retrouver la trace des organisateurs derrière la mort de ses proches (après s’être teint les cheveux en rouge tout de même).

On imagine donc que la saison 2 reprendra directement après les événements de la saison 1. En déclarant que « Gi-Hun reviendra et fera quelque chose pour le monde », le réalisateur de Squid Game laisse entendre que son personnage principal va se lancer dans une traque pour se venger des milliardaires. Peut-être participera-t-il pour cela à une nouvelle édition. L’avenir nous le dira.

💻 Squid Game, la nouvelle meilleure série de Netflix ?

La réponse à cette question est bien entendu subjective, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes. En seulement quelques jours, Squid Game a obtenu le rang de meilleur lancement de l’histoire de Netflix. La série est rapidement devenu un phénomène mondial, générant au passage des milliards de dollars pour la plateforme de streaming.

Mais un tel succès a nécessairement amené à des dérives. À Paris, un rassemblement dédié à la série a entraîné des débordements dans la foule, les fans étant lassés d’attendre pour tester eux-mêmes les jeux. D’autres justement, en particulier les enfants, n’hésitent pas à recréer eux-mêmes les scènes gores de la série, faisant ainsi grimper l’inquiétude auprès des parents et des enseignants. Sur Internet, la situation n’est guère meilleure. Malwares, arnaques au Bitcoin, beaucoup profitent de l’engouement général pour vider le portefeuille des plus crédules.

Presque deux mois après sa sortie, ce dernier ne semble donc toujours pas retombé. Il faudra cependant attendre au minimum plusieurs mois, voire années, avant de connaître la suite de l’histoire. Espérons que les esprits se seront calmés d’ici là.