Squid Game saison 2 : la série évènement fera bien son retour sur Netflix en 2024

Bonne nouvelle pour tous les fans de Squid Game ! En effet, la saison 2 de la série sud-coréenne débarquera bel et bien sur Netflix en 2024. La plateforme de streaming a confirmé la chose dans une lettre adressée à ses investisseurs.

A son lancement en 2021 sur Netflix, Squid Game a créé la surprise en devenant le show le plus populaire de la plateforme de streaming. Pour cause, en seulement trois semaines, la série a fait exploser tous les compteurs, en cumulant pas moins de 1,65 milliards d'heures de visionnage. Un performance exceptionnelle pour une série étrangère et qui reste encore aujourd'hui inégalée.

Naturellement, en janvier 2022, Netflix a confirmé la production d'une saison 2… Mais depuis, le projet s'est fait plutôt discret. Dans une interview donné en avril 2022, le créateur de la série Hwang Dong-Hyuk avait reconnu en que le scénario n'en était qu'à ses balbutiements, avec quelques pages écrites seulement. Mais bonne nouvelle pour les fans, l'attente devrait toucher à son terme cette année.

Squid Game fera bien son retour en 2024

En effet, dans une lettre adressée à ses investisseurs, Netflix a confirmé l'arrivée de la S2 de Squid Game en 2024 : “En ce qui concerne l'avenir, malgré les grèves de l'année dernière qui ont retardé le lancement de certains titres, nous avons un programme ambitieux pour 2024″, a écrit la plateforme de streaming. Ainsi, les utilisateurs pourront découvrir cette année la suite des mésaventures de Seong Gi-hun, mais aussi :

The Diplomat S2

Les Chroniques de Bridgerton S3

F1 : Drive To Survive S6

Love is Blind S6

Full Swing S2

Emily in Paris S4

L'impératrice S2

Le service de streaming va également accueillir des séries inédites, à l'image de The Gentlemen, l'adaptation pour le petit écran du film de Guy Ritchie, sans oublier Le Problème à 3 corps, la série SF évènement realisée par les showrunners de Game of Thrones.

Pour en revenir à Squid Game, rappelons que Netflix a largement exploité l'univers du show. En octobre 2023, la plateforme a lancé Squid Game : The Challenge, une émission de télé-réalité dans laquelle 456 concurrents s'affrontent dans des mini-jeux inspirés de la série pour remporter la somme de 4,56 millions de dollars. En outre, on sait également qu'un jeu Squid Game est en préparation. Si nous n'avons pas plus de détails sur ce titre, on sait qu'il débarquera sur Netflix Gaming, le bouquet jeu vidéo du géant du streaming.

Source : Variety