Squid Game : la cryptomonnaie “officielle” explose en vol, l’arnaque a marché

Devant l'incroyable succès de Squid Game, un site a décidé de lancer une cryptomonnaie officielle au nom de la série. Partenariat avec Netflix supposé, soutien d'Elon Musk, tout est fait pour rassurer les acheteurs sur la légitimité de la société derrière ce token. Sauf que son cours vient de s'effondrer littéralement et qu'il n'y a plus aucune trace de l'entreprise en question. L'arnaque a marché.

Comme vous le savez, Squid Game s'est rapidement imposé comme le phénomène de cette fin d'année. La série sud-coréenne de Netflix rencontre un succès hors-normes en devenant même le meilleur lancement de l'histoire de Netflix. Squid Game a déjà rapporté un milliard de dollars à Netflix tandis qu'elle a attiré 4,4 millions d'abonnés supplémentaires sur la plateforme.

Et comme produit/œuvre devenu viral, il/elle s'accompagne de dérives, à l'image de toutes ces arnaques mises en place pour piéger les fans de la série. On pense par exemple à cette fausse application Squid Game qui diffuse un malware sur votre smartphone, ou encore la multiplication des maliciels liés à Squid Game sur la toile.

Cette fois-ci, des escrocs ont tenté le tout pour le tout : la création d'un token au nom de la série. Tout a été fait pour rassurer les acheteurs : partenariat officiel avec Netflix, soutien affiché d'Elon Musk sur le site de la société qui développe cette cryptomonnaie, compte Twitter et channel Telegram officiels, etc.

Ce token Squid Game sent l'arnaque à plein nez

Très rapidement, le cours de cette devise explose, passant de 2 centimes le 26 octobre à 2861,8 € le 1er novembre. Seulement, plusieurs éléments laissent clairement penser à une arnaque. En premier lieu, il est impossible de trouver le token en vente sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies comme Binance ou Coinbase. Pour l'acheter, il faut se rendre sur un service obscure appelé Pancake Swap.

Problème, il suffit de quelques jours pour sentir l'arnaque arriver. Sur la plateforme CoinMarketCap, un bandeau rouge affiche “Nous avons reçu de nombreux rapports d'utilisateurs indiquant qu'ils ne parvenaient pas à vendre le token” sur la fiche de la crypto Squid Game. Mieux encore, Netflix affirme n'avoir aucune lien avec la société en question, tout comme Elon Musk.

Sur le compte Twitter et la channel Telegram officiels du token, les commentaires sont désactivés. Et cerise sur le gâteau, de nombreux indices laissent penser que les membres de l'entreprise n'existent tout simplement pas : les biographies sont étranges, et on ne trouve aucune trace d'eux sur la toile, que ce soit sur Linkedin ou d'autres réseaux sociaux. Difficile à croire, surtout lorsque le “PDG” du site assure avoir passé 5 ans chez Netflix.

Ce qui devait se passer arriva. Après avoir atteint les 2861,8 $, le cours du token s'est effondré à 0,006 $ (il est maintenant à 0,002733 $) en quelques minutes seulement ce mardi 1er novembre. Et comme par hasard, le site de l'entreprise rattaché au token n'est plus accessible. Vous l'aurez compris, tout indique que les développeurs de cette cryptomonnaie se sont envolés avec la caisse.