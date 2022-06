Squid Game : Netflix va organiser une vraie compétition avec une récompense de 4,56 millions de dollars

La série Squid Game de Netflix, qui raconte l'histoire de personnes qui risquent leur vie et parfois s'entretuent à la télévision pour rembourser leurs dettes, va bientôt devenir un véritable jeu télévisé.

Malgré l’annonce récente d’une deuxième saison pour Squid Game, Netflix veut désormais faire de Netflix une véritable émission. Dans le cadre d'une tentative de rentabilisation de la série télévisée la plus populaire qu'elle ait jamais produite, Netflix est en train de recruter des candidats pour une émission de télé-réalité basée sur Squid Game. Intitulée Squid Game : The Challenge, l'émission mettra en scène 456 joueurs qui se disputeront 4,56 millions de dollars, ce qui en fera la plus grande cagnotte de la télé-réalité.

Cela ne serait pas la première fois que nous aurons l’occasion de voir des personnes participer aux jeux présents dans la série, tels que 1, 2, 3, Soleils, puisque le Youtubeur MrBeast avait déjà recréé la série Netflix en conditions réelles à la fin de l’année dernière avec un prix de 456 000 dollars à la clé. Dans son nouveau jeu, Netflix va donc offrir au gagnant une somme 10 fois plus élevée.

Netflix transforme Squid Game en un véritable jeu

Dans son communiqué, Netflix a précisé que la nouvelle série « Squid Game : The Challenge » durera 10 épisodes et que les participants s’affronteront dans une série de jeux inspirés de la série originale. Netflix est donc en plein recrutement des 456 participants. La plateforme annonce que tout le monde peut participer, à condition d’être anglophone.

« Squid Game a pris le monde d'assaut avec l'histoire captivante et l'imagerie iconique du réalisateur Hwang. Nous sommes reconnaissants pour son soutien alors que nous transformons le monde fictif en réalité dans cette compétition massive et cette expérience sociale », a déclaré Brandon Riegg, vice-président de Netflix pour les séries non programmées et documentaires, dans un communiqué. « Les fans de la série dramatique vont vivre un voyage fascinant et imprévisible alors que nos 456 concurrents du monde réel naviguent dans la plus grande série de compétition jamais vue, pleine de tension et de rebondissements, avec le plus gros prix en espèces jamais gagné à la fin ».

Netflix n'a pas révélé quand la série sortira, mais le site de casting indique que les joueurs devront probablement être disponibles au “début de 2023” pour la compétition. Heureusement, Netflix précise que contrairement à la série Squid Game, les joueurs sortiront “indemnes” de la compétition.