Squid Game : une saison 3 est bel et bien en discussion avec Netflix

Alors qu'une seconde saison de Squid Game est d'ores et déjà en chantier, le créateur de la série phénomène de l'année a confirmé que des discussions avec Netflix étaient en cours pour la production d'une troisième saison.

Sauf si vous avez passé les derniers mois loin de votre TV, vous avez forcément entendu parler du phénomène Squid Game. La série sud-coréenne est devenu en l'espace d'une saison l'un des shows les plus populaires de la plateforme de streaming. C'est très simple, cette sensation télévisuelle mondiale a fait explosé tous les compteurs.

Depuis son lancement le 17 septembre 2021, Squid Game est devenu numéro un dans plus de 90 pays où Netflix est disponible. Elle est également devenue la série Netflix la plus regardée de tous les temps, avec un total de 1,65 milliards d'heures de streaming au cours des quatre premières semaines de sa sortie. En termes de bénéfices, le raz-de-marée Squid Game a permis à Netflix d'empocher pas moins d'un milliard de dollars.

Ce succès planétaire a d'ailleurs permis à Squid Game de se faire remarquer et de remporter un certain nombre de prix et de nominations à des cérémonies prestigieuses comme les Gotham Awards ou encore les Golden Globe. Saluée par ses paires, la série a fait des émules partout, que ce soit sur YouTube à l'image de cette vidéo qui reproduit les épreuves du show en conditions réelles, ou encore dans les cours d'école. Pour le pire malheureusement sur ce point, étant donné que les élèves s'amusaient à reproduire les jeux malsains de la série.

Squid Game reviendra bien pour une 2e et une 3e saison

Concernant l'avenir du show, son créateur Hwang Dong-Hyuk a d'ores et déjà confirmé la production d'une seconde saison. Il assurait être déjà dans “le processus de planification actuellement”. L'histoire sera évidemment centrée sur la suite des (mésa)aventures de Seong Gi-Hun, le personnage principal de la série.

Mais ce n'est pas tout, puisque le showrunner vient tout juste de confirmer que des discussions sont en cours avec Netflix pour la mise en chantier d'une troisième saison. “Je suis en pourparlers avec Netflix au sujet de la saison 2 ainsi que de la saison 3. Nous parviendrons à conclure d'ici peu”, a-t-il déclaré au diffuseur sud-coréen KBS. Vous voilà prévenu !

