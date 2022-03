Squid Game : la saison 2 pourrait ressusciter un personnage décédé

Hwang Dong-hyuk, créateur de Squid Game, a fait savoir en interview qu’il envisage de faire revenir un personnage décédé dans la saison 2. En effet, la première saison a été une hécatombe pour le casting, compte tenu du scénario. La manière dont le scénariste compte s’y prendre est pour le moment encore un peu floue.

Fin 2021, une série Netflix devient en un éclair un phénomène mondial. De par son scénario original et son rythme haletant, Squid Game s’est construit une communauté de fans solide qui attendent désormais son retour sur les écrans. Comme le laisse entendre le cliffhanger de fin, il y aura bel et bien une saison 2 à la série événement. Toutefois, de nombreuses questions demeurent : si Seong Gi-hun semble bien décidé à venger ses amis, le casting risque de changer du tout au tout.

Du fait même de son concept, la saison 1 a en effet vu la mort de la plupart de ses personnages principaux, dont certains particulièrement chers au cœur des fans. Mais, malgré leur mort, ces derniers pourraient refaire une apparition lors des prochains épisodes. C’est en tout cas ce que suggère, Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série, dans une interview accordée à Deadline.

Qui fera son grand retour dans Squid Game saison 2 ?

« Je vais essayer quelque chose pour les ramener à la saison 2″, s’est contenté d’affirmer Hwang Dong-hyuk. « Disons qu’elle a peut-être une sœur jumelle, tu verras », a-t-il même plaisanté en parlant de Kang Sae-byeok, certainement l’un des personnages les plus appréciés de la saison 1. Si cette idée n’est sûrement qu’une petite blague, on peut en revanche imaginer des retours en arrière sous la forme de flashbacks.

Difficile, en tous les cas, d’en avoir le cœur net, puisque Kang Sae-byeok lui-même n’en a aucune idée pour le moment. En effet, alors qu’une saison 3 est d’ores et déjà prévue sur Netflix, l’écriture de la saison 2 n’a pas commencé à l'heure actuelle. « Je suis encore en train de faire de brainstormer et de rassembler les idées pour la saison 2″, indique le réalisateur. Tout est encore possible, donc.

