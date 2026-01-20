Spotify prépare une fonction inédite pour synchroniser vos livres papier avec les audiobooks

Spotify ne se contente plus de diffuser de la musique et des podcasts. La plateforme explore une nouvelle manière de connecter la lecture papier et l'écoute audio. Une fonctionnalité en test pourrait bien faciliter le quotidien de ceux qui jonglent entre ces deux formats.

Depuis plusieurs mois, Spotify multiplie les nouveautés bien au-delà de la musique. Les utilisateurs peuvent désormais consulter leurs statistiques d’écoute chaque semaine, et même personnaliser leurs playlists grâce à des commandes textuelles précises. Avec ces options, la plateforme devient plus sociale, plus flexible, et cherche à renforcer l’implication de ses 700 millions d’auditeurs.

Dans cette logique d’évolution, une nouvelle expérimentation pourrait séduire les amateurs de lecture. Spotify teste actuellement une fonctionnalité baptisée Page Match, capable de faire le lien entre un livre papier et sa version audio. Cela permet de passer facilement d’un format à l’autre tout en gardant le fil de l’histoire.

Spotify teste Page Match, un outil qui retrouve votre page en scannant un livre

Dans les dernières versions de l’application, des références au projet Page Match ont été repérées par Android Authority. Le fonctionnement est simple. L’utilisateur ouvre Spotify, scanne une page de son livre avec l’appareil photo du smartphone, et l’application l’emmène directement à l’endroit correspondant dans l’audiobook. La reconnaissance se fait grâce à un système qui lit et identifie les passages du texte.

Plus intéressant encore, la fonction marche dans les deux sens. Si vous écoutez un livre audio et souhaitez reprendre la lecture sur papier, Spotify vous indique la page exacte où vous en étiez. C’est un outil pensé pour ceux qui alternent entre les supports, que ce soit pour le confort, le transport ou la concentration.

L’outil n’est pas encore déployé, mais son intégration semble déjà bien avancée. Pour fonctionner, il faudra avoir acheté ou débloqué l’audiobook sur Spotify. Si la reconnaissance de page échoue, l’application proposera de scanner une page voisine. Il sera aussi possible de sauvegarder la progression pour y revenir plus tard. La fonctionnalité sera disponible uniquement dans les pays où les livres audio sont déjà proposés. Contrairement à Amazon, dont la fonction Whispersync ne relie que les livres numériques Kindle avec les audiobooks Audible, Page Match prend aussi en compte les livres papier. Cette approche hybride, entre technologie et tradition, pourrait toucher un public plus large.