Google Maps : corrigé sur smartphone, ce bug handicapant touche maintenant Android Auto

Il semble que Google Maps fasse des siennes en ce moment et qu’aucun automobiliste ne soit épargné. En plus de se partager les fonctionnalités, les différents systèmes d’exploitation compatibles avec l’application s’échangent aussi les bugs. Après avoir été résolu sur mobile et ordinateur, le dysfonctionnement lié à l’affichage du trafic affecte désormais Android Auto.

Selon l’endroit où vous devez vous rendre, avoir connaissance de la densité de la circulation peut être un véritable atout – pour ne pas dire que c’est indispensable. C’est pourquoi Google Maps propose une fonction permettant d’afficher le Trafic sur la carte.

Or, cette dernière a rencontré un dysfonctionnement sur iOS, Android et ordinateur il y a peu : les lignes de trafic colorées disparaissaient. Et si Google a récemment résolu ce bug, il affecte désormais certains utilisateurs d’Android Auto qui pointent du doigt une certaine mise à jour.

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Google Maps sur Android Auto perd de ses couleurs

Si vous avez activé l’option Trafic sur la carte de Google Maps, les axes routiers apparaissent en temps normal en vert, en orange ou en rouge selon la densité de la circulation. Mais certains utilisateurs ne voient plus ces lignes de trafic colorées. Le bug semble cette fois-ci cantonné à Android Auto, les internautes précisant que l’option fonctionne lorsqu’ils utilisent l’application mobile.

Un point commun ressort des différents témoignages postés sur Reddit et au sein de la communauté Android Auto : l’origine présumée du bug. Le problème serait apparu après la mise à jour de Maps ayant apporté la Navigation immersive, qui réinvente l’affichage des trajets grâce à une vue 3D particulièrement détaillée.

La firme de Mountain View n’ayant pas encore reconnu ce bug sur Android Auto, cela reste hypothétique – d’autant plus que cette expérience de navigation inédite ne semble pas liée à une version spécifique de Google Maps, mais à une mise à jour serveur comme le rappelle Android Authority.

En attendant un correctif, les internautes échangent leurs solutions temporaires sur le web. La première consiste à passer en mode Aperçu, mais elle n’est pas suffisamment pratique pour représenter une expérience de navigation viable, le dézoom de cette vue étant trop important.

Autre solution suggérée et qui semble davantage fructueuse : désinstaller les mises à jour de Maps (et désactiver celles automatiques) pour rétablir l’ancienne interface de l’application. Mais, là encore, elle n’a rien d’idéal puisqu’elle oblige à se passer des dernières nouveautés de Maps.

Et en parlant de mises à jour, installer les dernières en date de Google Maps et Android Auto semble vain pour corriger ce bug. Un Redditeur insiste sur l’un des fils d’origine : il est nécessaire pour les utilisateurs touchés par ce problème de le faire remonter sous forme de commentaires à Google s’ils veulent que le géant de la tech finisse par le résoudre.