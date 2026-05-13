Spotify Connect ne fonctionne plus sur Google Cast et Chromecast, comment résoudre le problème ?

Un bug empêche le bon fonctionnement de Spotify Connect, fonction qui permet de diffuser de la musique depuis son smartphone Android vers un appareil compatible Google Cast ou Chromecast.

La grogne montre chez les utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser Spotify Connect pour diffuser de la musique depuis leur smartphone Android vers des enceintes ou un autre appareil compatibles avec Google Cast ou Chromecast. Depuis quelques jours, cette fonctionnalité n'est plus disponible chez bon nombre d'entre eux. Les appareils n'apparaissent tout simplement plus dans Spotify Connect.

“Nous avons été informés de rapports d'utilisateurs Android indiquant que Spotify Connect rencontre des problèmes pour afficher les appareils haut-parleurs Google Cast/Chromecast. Nous sommes en train d'examiner ce souci”, a communiqué un modérateur sur les forums de Spotify, en réponse aux plaintes reçues.

Comment régler le problème de Spotify Connect entre Android et Google Cast/Chromecast ?

En attendant un correctif en bonne et due forme, Spotify propose une solution de contournement des plus basiques. “Essayez de forcer la fermeture de l'application pour voir si cela résout temporairement le problème de votre côté, comme c'est le cas pour nous”, conseille la plateforme. Pour ce faire, il suffit de rester appuyer sur l'icône de Spotify, de sélectionner l'option “Informations sur l'appli”, et d'appuyer sur “Forcer l'arrêt”. Mais cela nécessite de répéter la manipulation à chaque tentative de connexion, ce qui n'est pas bien pratique.

Sur Reddit, un utilisateur décrit une autre méthode, plus compliquée à mettre en place au début, mais qui ne nécessite pas d'être répétée par la suite. “Il semblerait que ce soit un problème avec l’application Spotify depuis la version 9.1.44.2120. Je suis revenu à la version 9.1.42.2058 pour rétablir temporairement la fonctionnalité de diffusion. Bien sûr, il faut aussi désactiver les mises à jour automatiques de Spotify dans Google Play”, explique-t-il. Si Spotify ne résout pas le problème rapidement, il s'agit peut-être de la meilleure alternative.

Si les rapports semblent provenir surtout d'utilisateurs sur Android, il semble que le bug touche aussi d'autres applications Spotify, comme les versions Windows et iOS. “Lors de la première connexion à l'enceinte, tous les appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi”, rappelle le service de streaming audio.