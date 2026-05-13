Spotify Connect ne fonctionne plus sur Google Cast et Chromecast, comment résoudre le problème ?

Un bug empêche le bon fonctionnement de Spotify Connect, fonction qui permet de diffuser de la musique depuis son smartphone Android vers un appareil compatible Google Cast ou Chromecast.

spotify tv
Crédits : Adobe Stock

La grogne montre chez les utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser Spotify Connect pour diffuser de la musique depuis leur smartphone Android vers des enceintes ou un autre appareil compatibles avec Google Cast ou Chromecast. Depuis quelques jours, cette fonctionnalité n'est plus disponible chez bon nombre d'entre eux. Les appareils n'apparaissent tout simplement plus dans Spotify Connect.

“Nous avons été informés de rapports d'utilisateurs Android indiquant que Spotify Connect rencontre des problèmes pour afficher les appareils haut-parleurs Google Cast/Chromecast. Nous sommes en train d'examiner ce souci”, a communiqué un modérateur sur les forums de Spotify, en réponse aux plaintes reçues.

Comment régler le problème de Spotify Connect entre Android et Google Cast/Chromecast ?

En attendant un correctif en bonne et due forme, Spotify propose une solution de contournement des plus basiques. “Essayez de forcer la fermeture de l'application pour voir si cela résout temporairement le problème de votre côté, comme c'est le cas pour nous”, conseille la plateforme. Pour ce faire, il suffit de rester appuyer sur l'icône de Spotify, de sélectionner l'option “Informations sur l'appli”, et d'appuyer sur “Forcer l'arrêt”. Mais cela nécessite de répéter la manipulation à chaque tentative de connexion, ce qui n'est pas bien pratique.

Sur Reddit, un utilisateur décrit une autre méthode, plus compliquée à mettre en place au début, mais qui ne nécessite pas d'être répétée par la suite. “Il semblerait que ce soit un problème avec l’application Spotify depuis la version 9.1.44.2120. Je suis revenu à la version 9.1.42.2058 pour rétablir temporairement la fonctionnalité de diffusion. Bien sûr, il faut aussi désactiver les mises à jour automatiques de Spotify dans Google Play”, explique-t-il. Si Spotify ne résout pas le problème rapidement, il s'agit peut-être de la meilleure alternative.

Si les rapports semblent provenir surtout d'utilisateurs sur Android, il semble que le bug touche aussi d'autres applications Spotify, comme les versions Windows et iOS. “Lors de la première connexion à l'enceinte, tous les appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi”, rappelle le service de streaming audio.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bon plan Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 : la machine à glace passe à prix réduit avec ce code !

Les beaux jours sont enfin là et vous avez envie de faire vos propres glaces ? Vous pouvez actuellement vous offrir la Ninja CREAMi Deluxe à prix cassé grâce au…

Google lance Gemini Intelligence, une IA qui gère vos tâches sans que vous ne touchiez votre smartphone

Google vient d’annoncer Gemini Intelligence, une nouvelle couche d’IA pour les smartphones Android. Contrairement aux assistants classiques, elle exécute des tâches à votre place. Résultat, commander des courses, réserver un…

Voici comment Android Auto va permettre à Gemini de commander votre dîner pendant que vous conduisez

Android Auto reçoit sa plus grande mise à jour depuis des années. Au programme, une navigation 3D, des vidéos HD à l’arrêt et un Gemini capable de commander à dîner…

Peut-on utiliser un VPN pour regarder la télévision d’un autre pays ?

Un VPN peut parfois permettre d’accéder à des chaînes de télévision étrangères en modifiant virtuellement votre localisation. Cependant, entre restrictions géographiques, droits de diffusion et blocages des plateformes, son utilisation…

Avec 150 € de réduction, ce pack Philips Hue ultra complet passe à petit prix, vite !

Vous souhaitez équiper votre maison d’ampoules connectées ? Boulanger propose actuellement le pack Philips Hue Découverte à prix cassé. Vous pouvez ainsi vous l’offrir à 129,99 € au lieu de…

Zendure SolarFlow Mix : la batterie solaire qui peut réduire votre facture d’électricité jusqu’à 96 %

Zendure lance la SolarFlow Mix Series : trois systèmes de stockage solaire conçus pour tous les profils de foyers, pilotés par une IA qui optimise votre facture d’électricité automatiquement pour…

Android Show I/O 2026 : comment suivre en direct les nouvelles annonces d’Android 17

Aujourd’hui se tiendra l’Android Show I/O 2026, l’événement consacré aux prochaines nouveautés du système d’exploitation. Heure, annonces attendues et lien du stream, retrouvez dans cet article toutes les informations nécessaires…

La batterie de votre smartphone se vide trop vite quand vous prenez des photos ? Sony se penche sur le problème

Sony a annoncé un partenariat avec TSMC pour le développement de capteurs photo de nouvelle génération, qui ne videraient plus la batterie des smartphones. L’écran et la puce sont des…

Ecovacs Deebot Mini : le mini aspirateur robot chute à moins de 200 €, c’est un prix sacrifié !

Les aspirateurs robots sont de plus en plus présents. Ils sont un atout formidable pour se passer de la corvée du nettoyage des sols. Avec sa taille mini, son aspiration…

Silo (saison 3) : intrigue, casting, date de sortie, tout ce qu’il faut savoir sur la suite de la série Apple TV+

Après un final de deuxième saison qui a littéralement fait voler en éclats les frontières de l’univers souterrain, la série SF adaptée des romans de Hugh Howey s’apprête à lever…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.