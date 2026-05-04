Spotify va enfin régler son plus gros défaut depuis l’arrivée de l’audio lossless et ça va vous faire gagner un temps fou

Dans l'ensemble, l'arrivée de l'audio lossless est une excellente nouvelle pour tous les mélomanes, à un défaut près. Et pas des moindres, puisque ce dernier peut rapidement vous faire perdre de nombreuses heures à reconstituer toutes votre bibliothèque. Un défaut qui devrait bientôt être réglé par la plateforme de streaming.

En octobre dernier, et après des années d'attente, Spotify déployait enfin des l'audio lossless en France. Pour de nombreux utilisateurs, ce fut enfin la possibilité d'écouter leur bibliothèque d'albums avec la meilleure qualité de son possible. Aussi, beaucoup se sont rués sur l'option de téléchargement pour pouvoir profiter de leurs morceaux même sans connexion Internet. Et là, ça été la douche froide. En effet, lorsque vous activez le téléchargement des morceaux en lossless aujourd'hui, Spotify vous envoie un petit message bien épineux.

“Les nouveaux téléchargements de morceaux se feront en format lossless. Les anciens téléchargements ne seront pas concernés.”, précise le service de streaming. Autrement dit, il vous faudra retélécharger un à un chaque morceau de votre bibliothèque pour en profiter en format sans perte — si ce n'est, visiblement, une gigantesque perte de temps. Si la paresse s'est emparée de vous à cette découverte et que vous n'avez toujours pas retéléchargé toutes vos playlists, on a une bonne nouvelle à vous annoncer.

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Le téléchargement en lossless sur Spotify sera bientôt un jeu d'enfant

En effet, nos confrères d'Android Authority ont découvert de nouvelles lignes de code au sein de la version 9.1.48.148 de Spotify sur Android. Dans celles-ci, on discerne très clairement la notion de “bulk redownload”, à savoir le retéléchargement par paquet. “Mettre à jour les téléchargements existants”, peut-on d'ailleurs lire. Il n'y pas de doute permis : Spotify prépare bel et bien un moyen de retélécharger automatiquement tous ses morceaux déjà stockés sur son appareil.

Si le code trouvé ne mentionne pas directement le format lossless, il y a fort à parier que tout l'intérêt de cette fonctionnalité se trouve justement dans le fait qu'il ne sera plus nécessaire de retélécharger l'intégralité de sa bibliothèque. Preuve s'il en faut, Spotify préviendra également de l'espace utilisé par les morceaux enregistrés afin d'éviter de dépasser la limite de stockage. L'option permettant de lancer des téléchargements uniquement lorsque l'on est connecté à un réseau WiFi sera également très pratique.