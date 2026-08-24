Sorti récemment, le Xiaomi 17T Pro voit déjà son prix chuter de plus de 400 € (-41%)

Le Xiaomi 17T Pro est sorti il y a seulement quelques semaines, mais son prix est déjà en baisse de plus de 40%. AliExpress le propose actuellement en promotion à 585 € au lieu de 999 € à son lancement. L’offre concerne la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

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Le Xiaomi 17T Pro est disponible en France depuis la fin du mois de mai 2026. Comme les précédents modèles de la gamme, il propose une fiche technique haut de gamme pour un prix inférieur à celui des Xiaomi 17 et 17 Ultra. Alors qu’il faut normalement débourser 999 € pour acheter sa version dotée de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, elle est actuellement proposée à 585 € sur AliExpress pendant ses promotions de la pré-rentrée.

Le smartphone est d’abord affiché à 695,34 €, mais le code PHDFR110 fait baisser le prix de 110 € supplémentaires, sans frais de livraison. Vous économisez ainsi 413 € par rapport au tarif de lancement, ce qui représente une remise d’un peu plus de 41 %.

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Une batterie de 7 000 mAh et un puissant processeur

Le Xiaomi 17T Pro embarque le SoC Dimensity 9500, une puce haut de gamme gravée en 3 nm et suffisamment musclée pour les jeux exigeants, le multitâche et les applications gourmandes. Celui-ci est accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, ce qui laisse une marge confortable pour conserver de gros volumes de fichiers, comme une galerie très large composée de vidéos, de photos et de nombreuses applications.

Le Xiaomi 17T Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2 772 x 1 280 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz. La luminosité quant à elle peut monter à un pic de 3 500 nits.

Le smartphone brille également par son autonomie, très confortable d’après nos propres tests. Sa grosse batterie de 7 000 mAh vous permettra de tenir trois jours sans recharge. Elle est compatible avec la recharge filaire rapide de 100 W et la recharge sans fil de 50 W.

Enfin, la partie photo se compose d’un bloc de trois capteurs, toujours avec la signature Leica : un capteur principal de 50 MP, un ultra-grand-angle de 12 MP et surtout un téléobjectif périscopique de 50 MP. Ce dernier offre un zoom optique de 5x, bien plus utile pour photographier un sujet éloigné que les zooms numériques auxquels se limitent de nombreux smartphones vendus autour de 600 €. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 32 MP.

Si vous recherchez un smartphone performant en promotion, le Xiaomi 17T Pro à ce prix-là est une opportunité. Il offre des performances haut de gamme et une fiche technique solide au prix d’un milieu de gamme.