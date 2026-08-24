Le Pixel 11 Pro XL est bien meilleur en photo que le Galaxy S26 Ultra selon ce test

Les experts de DXOMARK ont éprouvé les capacités du Pixel 11 Pro XL en photo et les résultats sont excellents. Il se positionne parmi les meilleurs photophones du marché, loin devant le Galaxy S26 Ultra de Samsung.

Google vient de lancer le Pixel 11 Pro XL ainsi que les autres modèles de la série. Les smartphones de la marque ont souvent brillé par leur qualité photo. Pas qu’ils soient équipés des capteurs les plus impressionnants, mais le traitement logiciel des Pixel est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, de l’industrie mobile. Qu’en est-il sur cette génération ? Nous avons un début d’idée grâce au test réalisé par les spécialistes de DXOMARK.

Avec un score de 168, le Pixel 11 Pro XL se classe au cinquième rang du classement DXOMARK, une très belle performance. Il n’est devancé que par quatre appareils ultra-premium de constructeurs chinois : Huawei Pura 80 Ultra (175), Vivo X300 Pro (171), Oppo Find X9 Ultra (170) et Vivo X300 Ultra (170). Il obtient la même note que l’Oppo Find X8 Ultra et que l’iPhone 17 Pro et devance des poids lourds comme les Xiaomi 17 Ultra et Honor Magic 8 Pro. Le Pixel 10 Pro XL se classe lui 14ᵉ avec 163 points. Google a donc encore réussi à progresser en photo. Le Galaxy S26 Ultra n’est quant à lui même pas dans le Top 20.

Le Pixel 11 Pro XL aussi bon que l’iPhone 17 Pro et meilleur que le Galaxy S26 Ultra en photo

DXOMARK relève “une exposition agréable avec une plage dynamique étendue et une bonne préservation des hautes lumières dans la plupart des conditions”. L’entreprise apprécie aussi “des couleurs naturelles avec des tons de peau fidèles dans différentes conditions d’éclairage”. La rapidité et la fiabilité de l’autofocus sont également mises en avant, tout comme “la stabilisation vidéo efficace aussi bien à l’arrêt qu’en marchant pour la caméra selfie”.

Le mode Portrait constitue une autre satisfaction, “avec une segmentation précise du sujet et un rendu flou naturel et progressif”. Le Pixel 11 Pro XL brille surtout au niveau de son optique grand-angle, la principale, les autres étant légèrement en retrait. Il est notamment reproché à l’ultra-grand angle une perte de détails fins. Les testeurs ont aussi constaté la présence d’un bruit résiduel dans les vidéos prises en basse lumière, un défaut récurrent des caméras sur smartphone.