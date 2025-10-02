Spotify ajoute enfin cette option pour faire le ménage dans vos recommandations musicales

Spotify devient plus pratique quand il s'agit de personnaliser vos suggestions de morceaux. Une option qui faisait défaut au service depuis longtemps arrive enfin. La voici.

Les plateformes de streaming audio ne servent pas qu'à centraliser tous vos artistes préférés. Ce sont aussi de formidables outils de découvertes. L'algorithme apprend de vos écoutes et de vos actions (mettre un “like” sur un morceau entre autres) afin de mieux personnaliser ce qu'il va vous proposer d'écouter. Sur Spotify, tout cela aboutit à l'élaboration de votre profil sonore. Le système n'est pas infaillible cela dit.

Il arrive que vous n'aimiez pas un titre inclus dans une playlist. Vous le passez rapidement, mais c'est trop tard : le service l'intègre à son analyse et au fil du temps, vous voyez de plus en plus de musiques similaires dans vos recommandations. Jusqu'à présent, la seule solution qui s'offrait à vous était d'exclure la playlist entière de votre profil sonore. Une solution radicale, mais peu pratique puisqu'elle ne fait pas la différence entre chaque morceau. C'est enfin de l'histoire ancienne.

Vous allez pouvoir affiner très précisément votre profil sonore Spotify

Spotify ajoute la possibilité d'exclure un seul titre de son profil sonore. Évident dit comme ça, et pourtant c'était totalement impossible. La mise à jour associée est déjà déployée sur les versions Web, iOS et Android de la plateforme, que vous soyez un utilisateur gratuit ou Premium. La page dédiée explique comment faire. Nous vous résumons la démarche ici pour plus de commodité :

Sélectionner le morceau que vous n'aimez pas. Appuyez sur les 3 points horizontaux sur iOS et PC, verticaux sur Android. Choisissez Exclure le titre du profil sonore.

C'est tout ! Vous ne verrez plus le titre en question dans vos Découvertes de la semaine, le “Wrapped” ou toutes autres formes de recommandations de Spotify. Notez que cela ne vous empêche pas d'écouter cette musique en la cherchant manuellement si vous changez d'avis, voire de l'ajouter à votre profil sonore en appliquant les mêmes étapes que précédemment. La seule différence étant qu'il faudra choisir Inclure et non Exclure pour finaliser l'opération.