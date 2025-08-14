Comment rendre le son de Spotify (encore) plus fort ?

Si le volume de Spotify est déjà au maximum, mais que le son en sortie vous semble trop bas, c'est sans doute à cause d'un réglage méconnu de l'application. Désactiver la fonction vous permet généralement de retrouver immédiatement un niveau sonore plus élevé. On vous explique.

Spotify permet habituellement d'écouter votre musique préférée au volume correspondant à la fois à l'enregistrement d'origine et au réglage de votre système, smartphone, enceinte ou autre dispositif d'écoute. Et pourtant, il arrive parfois que le volume puisse sembler insuffisant. Bien sûr, lorsque cela arrive, il faut d'abord commencer par passer en revue les réglages de votre smartphone, ordinateur ou tablette.

Si possible, on vous conseille alors de rétablir les réglages d'origine, tout en vérifiant bien l'égalisateur, s'il est disponible quelque part. Ce dernier peut en effet être mal réglé, provoquant immanquablement des problèmes en sortie. Il peut aussi arriver que l'enceinte ou le système Hi-Fi soit victime d'un problème de connectivité Bluetooth / Wifi. Ou que le codec d'encodage audio fonctionne mal à cause d'un bug.

Le son de Spotify reste trop faible ? Désactivez ce réglage

Dans ce cas, la solution est également assez simple : dans les réglages de votre smartphone ou de votre ordinateur, faites en sorte d'effacer le matériel. Avant de reprendre la procédure d'appairage de zéro. 90% des problèmes audio sont liés à l'un de ces problèmes. Mais si le niveau sonore reste trop faible après ces manipulations, ne désespérez pas – il y a encore au moins un réglage méconnu de Spotify qui peut rétablir la situation.

On parle ici de la Normalisation du volume. Cette fonctionnalité permet de lisser la différence de niveau sonore entre les différentes pistes. Elle est active par défaut, et son action est la plupart du temps si subtile qu'il est rare que les utilisateurs remarquent sa présence. Trois niveaux de normalisation sont proposés, en fonction de vos préférences. Mais en soi, normaliser l'écoute de musique dans Spotify n'a rien d'indispensable – vous pouvez donc sans crainte désactiver complètement l'option.

Voici comment faire :

Ouvrez Spotify et allez dans votre photo en haut à gauche.

et allez dans votre photo en haut à gauche. Cliquez sur Réglages (ou Settings sur notre smartphone Android – qui a refusé de repasser Spotify en français lors de nos captures…).

(ou Settings sur notre smartphone Android – qui a refusé de repasser Spotify en français lors de nos captures…). Allez ensuite dans Lecture (ou Playback).

(ou Playback). Descendez jusqu'à la fin – vous verrez alors les réglages de normalisation et pourrez désactiver l'option.

Si cela n'a pas rétabli la situation, vérifiez l'égalisateur intégré à Spotify, sur la même page. Ainsi que les réglages spécifiques à votre enceinte, récepteur bluetooth ou écouteurs. Sur iPhone, on vous conseille par ailleurs de vérifier la section audio des réglages d'accessibilité qui peuvent également affecter le niveau de sortie.