Spotify : rassurez-vous, l’affreux nouveau logo va bientôt disparaître

Spotify n'est pas vraiment parvenu à insuffler l'humeur festive souhaitée pour son anniversaire avec son nouveau logo au look de boules à facettes. Celui-ci est si peu apprécié par les utilisateurs que le service a dû prendre la parole pour confirmer que l'ancien logo sera bientôt de retour.

Pour ses 20 ans, Spotify a vu les choses en grand. La plateforme musicale a d'abord lancé le Wrapped ultime, qui génère un résumé de l'ensemble de votre temps passé sur l'application. Un joli cadeau pour tous les utilisateurs fidèles de l'application, très friands de ces rétrospectives, qui ont droit à un gros shoot de nostalgie en découvrant leur premier morceau écouté sur le service, ou encore l'artiste qu'ils ont le plus écouté depuis leur inscription.

Mais ce n'est pas tout. Pour marquer le coup, Spotify a également changé de logo. 20 ans, ça se fête, alors quoi de mieux que de transformer son traditionnel cercle vert en boules à facettes luminescentes ? Hé bien, à en croire bon nombre d'internautes, beaucoup de choses. En effet, ce nouveau logo n'a pas franchement été bien accueilli par la communauté. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de railleries (et le nombre de partages qu'elles engendrent) sur cette tentative graphique.

Sur le même sujet — Spotify va enfin régler son plus gros défaut depuis l’arrivée de l’audio lossless et ça va vous faire gagner un temps fou

Vous n'allez plus devoir supporter le nouveau logo de Spotify très longtemps

Vexé, Spotify ? Peut-être. Toujours est-il que la plateforme de streaming s'en sentie obligée de rassurer ses utilisateurs, dont certains craignaient que ce nouveau logo soit permanent. Pas de panique, il n'en est rien. “Bon, on sait bien que les paillettes, ce n'est pas pour tout le monde. Notre relooking temporaire touche à sa fin. Le logo Spotify habituel sera de retour la semaine prochaine”, a écrit le compte officiel de Spotify sur X (anciennement Twitter).

Comme on pouvait s'y attendre, la nouvelle a globalement été très bien prise par les internautes, ravis de savoir que les choses reviendront bientôt à la normale. Mais on trouve également beaucoup de réponses déçues à la publication de Spotify, qui fustige le look minimaliste de logo habituel. Chez Spotify, on aime apparemment la fête, mais pas tous les jours non plus.