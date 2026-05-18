Vol d’iPhone : comment les pirates utilisent de faux outils Apple et même l’IA pour vous piéger

Un iPhone volé déverrouillé vaut bien plus d’argent qu’un appareil verrouillé. C’est ce qu’ont bien compris certains voleurs, qui ont une astuce bien particulière pour parvenir à leurs fins.

voleur iphone recap actus
Crédits : 123RF

 

Les smartphones d’Apple, tels que l’iPhone 17 Pro Max, font partie des appareils les plus chers du marché, mais aussi des plus sécurisés. Et pourtant, les mesures de protection prises par la marque à la pomme ne suffisent visiblement plus à empêcher les voleurs d’agir. D’ailleurs, en voulant retrouver son iPhone volé, une victime a involontairement aidé la police à démanteler l’un des plus gros gangs d’Europe, avec près de 40 000 appareils retrouvés dans un entrepôt.

Et pourtant, Apple propose plusieurs services pour verrouiller et localiser son appareil, notamment grâce à la fonction « Localiser ». Et les voleurs le savent. Ces derniers redoublent donc d’ingéniosité pour déverrouiller l’appareil, en trompant directement leur victime. Selon un rapport, un iPhone déverrouillé peut être revendu entre 500 et 1 000 dollars. Un smartphone Apple verrouillé, quant à lui, ne se revendrait pas plus de 50 à 200 dollars.

C’est donc la raison pour laquelle les malfaiteurs préfèrent vous arracher directement votre iPhone des mains pendant que vous l’utilisez. Cela permet au voleur d’avoir accès à un téléphone déverrouillé, ce qui leur ouvre potentiellement l’accès aux applications bancaires, telles qu’Apple Pay.

Que faire pour protéger son iPhone contre le vol ?

La plupart du temps, les victimes se dépêchent de passer par l’option « Localiser mon iPhone », afin de retrouver rapidement le voleur. Mais c’est justement sur ce point que les malfaiteurs profitent de la situation.

En effet, selon un nouveau rapport, les voleurs utiliseraient des kits de phishing baptisés « Find My iPhone Off ». Ces derniers seraient capables de piéger les victimes, en affichant de fausses pages de connexion Apple pourtant très convaincantes.

Mais ce n’est pas tout. En effet, les voleurs utiliseraient également l’IA pour générer des voix artificielles se faisant passer pour le support Apple. Et cette technique n’est pas nouvelle. Des arnaqueurs utilisent déjà l’IA pour imiter vos proches au téléphone et vous demander de l’argent.

Heureusement, il existe quelques réflexes à avoir pour maximiser la protection contre le vol de votre iPhone. Il est tout d’abord recommandé d’activer la fonction « Protection de l’appareil volé », et de la régler sur « Toujours ». En cas de vol, faites très attention aux messages entrants. Il est par ailleurs recommandé de ne cliquer sur aucun lien prétendant provenir d’Apple.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Xbox : la marque et le logo changent de nom, les joueurs ont tranché

Les changements s’enchaînent au sein de la console de Microsoft. Suite à un sondage, le logo et la marque Xbox changent de nom. Il semblerait que le départ de Phil…

Le Xiaomi 17 Air annulé à la dernière minute, les compromis étaient trop importants

Pourtant très attendu, le Xiaomi 17 Air n’a jamais vu le jour, sans que l’on sache pourquoi. Et, selon le président de l’entreprise, le smartphone ultra-fin demandait de faire des…

Il perd ses bitcoins, l’IA le sauve : l’histoire improbable d’un portefeuille crypto à 400 000 dollars

Parfois, mémoire courte et investissements financiers ne font pas bon ménage. Un homme a ainsi perdu l’accès à pas moins de 400 000 dollars de bitcoin, qu’il a pu récupérer…

IA

Android corrige enfin l’un des plus gros défauts de l’application Téléphone

WhatsApp, Telegram ou encore Google Meet : nombreux sont les services de messagerie qui remplacent l’option Téléphone sur Android. Et, bonne nouvelle, l’ensemble des appels seront bientôt regroupés. En 2026,…

Un astéroïde géant va frôler la Terre, sommes-nous menacés ?

Un astéroïde mesurant jusqu’à 35 m de diamètre se dirige vers nous. Ce dernier, baptisé 2026 JH2, frôlera notre planète dans les prochains jours. L’espace profond regorge d’astéroïdes de toutes…

Gemini réinvente les widgets Android, Samsung facilite les transferts vers les iPhone, c’est le récap’ de la semaine

Google utilise l’intelligence artificielle pour créer des raccourcis uniques, la mise à jour One UI 8.5 apporte la compatibilité avec AirDrop, un jeu Zelda légendaire s’invite sur tous les écrans,…

A quelques mois de sa sortie, l’iPhone pliable souffrirait d’un gros problème de conception

Le très attendu smartphone pliable d’Apple, l’iPhone Ultra, rencontrerait déjà un problème, et non des moindres. Celui-ci concernerait la charnière de l’appareil. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Apple…

Tracking publicitaire : pourquoi votre vie privée vaut de l’or (et surtout comment la protéger)

Chaque page sur le Web visitée laisse une trace. Derrière votre navigation du quotidien se cache une collecte de données massive et silencieuse. Il existe pourtant un moyen simple d’y…

Microsoft Edge : un problème de sécurité majeur découvert, faites vite la mise à jour

Un chercheur en cybersécurité a pointé du doigt un problème de taille sur Edge. Celui-ci a remarqué que Microsoft chargeait les mots de passe sauvegardés en clair et ce, dès…

Plus besoin de comptable, ChatGPT s’attaque maintenant à la gestion de votre argent

Et si vous choisissiez de confier à l’IA la supervision de vos dépenses ? C’est en substance ce que propose OpenAI, qui vient de lancer une série d’outils de finances…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.