Vol d’iPhone : comment les pirates utilisent de faux outils Apple et même l’IA pour vous piéger

Un iPhone volé déverrouillé vaut bien plus d’argent qu’un appareil verrouillé. C’est ce qu’ont bien compris certains voleurs, qui ont une astuce bien particulière pour parvenir à leurs fins.

Les smartphones d’Apple, tels que l’iPhone 17 Pro Max, font partie des appareils les plus chers du marché, mais aussi des plus sécurisés. Et pourtant, les mesures de protection prises par la marque à la pomme ne suffisent visiblement plus à empêcher les voleurs d’agir. D’ailleurs, en voulant retrouver son iPhone volé, une victime a involontairement aidé la police à démanteler l’un des plus gros gangs d’Europe, avec près de 40 000 appareils retrouvés dans un entrepôt.

Et pourtant, Apple propose plusieurs services pour verrouiller et localiser son appareil, notamment grâce à la fonction « Localiser ». Et les voleurs le savent. Ces derniers redoublent donc d’ingéniosité pour déverrouiller l’appareil, en trompant directement leur victime. Selon un rapport, un iPhone déverrouillé peut être revendu entre 500 et 1 000 dollars. Un smartphone Apple verrouillé, quant à lui, ne se revendrait pas plus de 50 à 200 dollars.

C’est donc la raison pour laquelle les malfaiteurs préfèrent vous arracher directement votre iPhone des mains pendant que vous l’utilisez. Cela permet au voleur d’avoir accès à un téléphone déverrouillé, ce qui leur ouvre potentiellement l’accès aux applications bancaires, telles qu’Apple Pay.

Que faire pour protéger son iPhone contre le vol ?

La plupart du temps, les victimes se dépêchent de passer par l’option « Localiser mon iPhone », afin de retrouver rapidement le voleur. Mais c’est justement sur ce point que les malfaiteurs profitent de la situation.

En effet, selon un nouveau rapport, les voleurs utiliseraient des kits de phishing baptisés « Find My iPhone Off ». Ces derniers seraient capables de piéger les victimes, en affichant de fausses pages de connexion Apple pourtant très convaincantes.

Mais ce n’est pas tout. En effet, les voleurs utiliseraient également l’IA pour générer des voix artificielles se faisant passer pour le support Apple. Et cette technique n’est pas nouvelle. Des arnaqueurs utilisent déjà l’IA pour imiter vos proches au téléphone et vous demander de l’argent.

Heureusement, il existe quelques réflexes à avoir pour maximiser la protection contre le vol de votre iPhone. Il est tout d’abord recommandé d’activer la fonction « Protection de l’appareil volé », et de la régler sur « Toujours ». En cas de vol, faites très attention aux messages entrants. Il est par ailleurs recommandé de ne cliquer sur aucun lien prétendant provenir d’Apple.