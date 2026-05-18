Tesla règle enfin le défaut qui rendait sa voiture autonome inutile dans les parkings

Tesla vient de déployer une mise à jour qui accélère sa fonction de stationnement autonome. La voiture qui venait chercher son conducteur au pas est désormais nettement plus réactive. Un problème qui agaçait les utilisateurs depuis des mois est enfin corrigé.

Voiture Tesla
Crédits : Unsplash

Ces dernières années, Tesla a multiplié les mises à jour pour améliorer l'autonomie de ses véhicules. La marque a récemment obtenu une première autorisation en Europe pour sa conduite autonome supervisée. Il s'agit d'une étape clé dans son expansion mondiale. Chaque nouvelle version embarquée apporte son lot de corrections. C'est encore le cas aujourd'hui. Elle s'attaque à l'un des reproches les plus fréquents des propriétaires.

La fonction concernée, baptisée Actually Smart Summon, permet à un véhicule de naviguer seul dans un parking pour rejoindre son propriétaire. Le conducteur suit le trajet depuis son smartphone et peut stopper le mouvement à tout moment. Lancée aux États-Unis en septembre 2024, la fonctionnalité avait rejoint l'Europe quelques semaines plus tard. Elle souffrait cependant d'un défaut important. Sa vitesse, plafonnée à 10 km/h, forçait souvent l'utilisateur à marcher plus vite que son véhicule. Dans les parkings fréquentés, des files de voitures se formaient parfois derrière la Tesla en mouvement.

L'Actually Smart Summon de Tesla dépasse enfin la vitesse d'un piéton dans les parkings

La version V14.3.3 de Tesla corrige ce problème. D'après les notes de mise à jour relayées par Not a Tesla App, la vitesse maximale du Actually Smart Summon passe de 10 à 13 km/h. Concrètement, traverser un parking de 60 mètres prend désormais 17 secondes au lieu de 23. Ce gain s'appuie sur les améliorations des versions précédentes, qui avaient accéléré les temps de réaction de 20 %. Le modèle d'IA gérant la conduite sur route et la navigation en parking avait également été unifié.

Ce déploiement est réservé aux véhicules équipés du calculateur AI4, les modèles les plus récents de Tesla. Les propriétaires d'anciennes configurations devront patienter. La marque a promis une version allégée du logiciel pour ces véhicules, sans préciser de date. Cette sortie intervient six semaines après la clôture d'une enquête fédérale américaine sur la fonction. La NHTSA avait recensé 159 incidents, sans aucun blessé ni décès. L'agence a jugé les correctifs déjà apportés suffisants pour éviter un rappel. Tesla a également intégré un compteur à bord, qui affiche le nombre de kilomètres parcourus sans intervention du conducteur.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vol d’iPhone : comment les pirates utilisent de faux outils Apple et même l’IA pour vous piéger

Un iPhone volé déverrouillé vaut bien plus d’argent qu’un appareil verrouillé. C’est ce qu’ont bien compris certains voleurs, qui ont une astuce bien particulière pour parvenir à leurs fins.  …

Xbox : la marque et le logo changent de nom, les joueurs ont tranché

Les changements s’enchaînent au sein de la console de Microsoft. Suite à un sondage, le logo et la marque Xbox changent de nom. Il semblerait que le départ de Phil…

Le Xiaomi 17 Air annulé à la dernière minute, les compromis étaient trop importants

Pourtant très attendu, le Xiaomi 17 Air n’a jamais vu le jour, sans que l’on sache pourquoi. Et, selon le président de l’entreprise, le smartphone ultra-fin demandait de faire des…

Il perd ses bitcoins, l’IA le sauve : l’histoire improbable d’un portefeuille crypto à 400 000 dollars

Parfois, mémoire courte et investissements financiers ne font pas bon ménage. Un homme a ainsi perdu l’accès à pas moins de 400 000 dollars de bitcoin, qu’il a pu récupérer…

IA

Android corrige enfin l’un des plus gros défauts de l’application Téléphone

WhatsApp, Telegram ou encore Google Meet : nombreux sont les services de messagerie qui remplacent l’option Téléphone sur Android. Et, bonne nouvelle, l’ensemble des appels seront bientôt regroupés. En 2026,…

Un astéroïde géant va frôler la Terre, sommes-nous menacés ?

Un astéroïde mesurant jusqu’à 35 m de diamètre se dirige vers nous. Ce dernier, baptisé 2026 JH2, frôlera notre planète dans les prochains jours. L’espace profond regorge d’astéroïdes de toutes…

Gemini réinvente les widgets Android, Samsung facilite les transferts vers les iPhone, c’est le récap’ de la semaine

Google utilise l’intelligence artificielle pour créer des raccourcis uniques, la mise à jour One UI 8.5 apporte la compatibilité avec AirDrop, un jeu Zelda légendaire s’invite sur tous les écrans,…

A quelques mois de sa sortie, l’iPhone pliable souffrirait d’un gros problème de conception

Le très attendu smartphone pliable d’Apple, l’iPhone Ultra, rencontrerait déjà un problème, et non des moindres. Celui-ci concernerait la charnière de l’appareil. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Apple…

Tracking publicitaire : pourquoi votre vie privée vaut de l’or (et surtout comment la protéger)

Chaque page sur le Web visitée laisse une trace. Derrière votre navigation du quotidien se cache une collecte de données massive et silencieuse. Il existe pourtant un moyen simple d’y…

Microsoft Edge : un problème de sécurité majeur découvert, faites vite la mise à jour

Un chercheur en cybersécurité a pointé du doigt un problème de taille sur Edge. Celui-ci a remarqué que Microsoft chargeait les mots de passe sauvegardés en clair et ce, dès…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.