Tesla règle enfin le défaut qui rendait sa voiture autonome inutile dans les parkings

Tesla vient de déployer une mise à jour qui accélère sa fonction de stationnement autonome. La voiture qui venait chercher son conducteur au pas est désormais nettement plus réactive. Un problème qui agaçait les utilisateurs depuis des mois est enfin corrigé.

Ces dernières années, Tesla a multiplié les mises à jour pour améliorer l'autonomie de ses véhicules. La marque a récemment obtenu une première autorisation en Europe pour sa conduite autonome supervisée. Il s'agit d'une étape clé dans son expansion mondiale. Chaque nouvelle version embarquée apporte son lot de corrections. C'est encore le cas aujourd'hui. Elle s'attaque à l'un des reproches les plus fréquents des propriétaires.

La fonction concernée, baptisée Actually Smart Summon, permet à un véhicule de naviguer seul dans un parking pour rejoindre son propriétaire. Le conducteur suit le trajet depuis son smartphone et peut stopper le mouvement à tout moment. Lancée aux États-Unis en septembre 2024, la fonctionnalité avait rejoint l'Europe quelques semaines plus tard. Elle souffrait cependant d'un défaut important. Sa vitesse, plafonnée à 10 km/h, forçait souvent l'utilisateur à marcher plus vite que son véhicule. Dans les parkings fréquentés, des files de voitures se formaient parfois derrière la Tesla en mouvement.

L'Actually Smart Summon de Tesla dépasse enfin la vitesse d'un piéton dans les parkings

La version V14.3.3 de Tesla corrige ce problème. D'après les notes de mise à jour relayées par Not a Tesla App, la vitesse maximale du Actually Smart Summon passe de 10 à 13 km/h. Concrètement, traverser un parking de 60 mètres prend désormais 17 secondes au lieu de 23. Ce gain s'appuie sur les améliorations des versions précédentes, qui avaient accéléré les temps de réaction de 20 %. Le modèle d'IA gérant la conduite sur route et la navigation en parking avait également été unifié.

Ce déploiement est réservé aux véhicules équipés du calculateur AI4, les modèles les plus récents de Tesla. Les propriétaires d'anciennes configurations devront patienter. La marque a promis une version allégée du logiciel pour ces véhicules, sans préciser de date. Cette sortie intervient six semaines après la clôture d'une enquête fédérale américaine sur la fonction. La NHTSA avait recensé 159 incidents, sans aucun blessé ni décès. L'agence a jugé les correctifs déjà apportés suffisants pour éviter un rappel. Tesla a également intégré un compteur à bord, qui affiche le nombre de kilomètres parcourus sans intervention du conducteur.