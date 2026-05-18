Les premières coques de l’iPhone 18 Pro ont fuité et elles annoncent une incompatibilité surprenante

Les premières coques de l'iPhone 18 Pro viennent de faire surface. Leur design trahit une évolution discrète mais importante du module photo. Et les possesseurs d'iPhone 17 Pro pourraient avoir une mauvaise surprise.

Chaque année, avant la présentation officielle des nouveaux iPhone, les fabricants d'accessoires tiers entrent en jeu. Les premières coques génériques permettent souvent de deviner le design d'un futur modèle plusieurs mois à l'avance. L'iPhone 17 Pro Max, que nous avions soumis à un test complet, avait imposé un grand plateau caméra. Ce dernier couvre toute la largeur du dos de l'appareil. Ce choix esthétique avait surpris à sa sortie, mais il s'est rapidement imposé comme la nouvelle norme chez Apple. Depuis, de nombreuses marques parient sur une continuité d'une génération à l'autre.

C'est dans ce contexte que ces premières coques transparentes ont fait surface. Des étuis pour l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max montrent un design très proche du modèle actuel. Apple conserverait donc la silhouette de son grand plateau caméra caractéristique. Pourtant, les améliorations photo prévues pour l'iPhone 18 Pro pourraient pénaliser les possesseurs de coques récentes.

The first cases for the iPhone 18 Pro and Pro Max have appeared pic.twitter.com/JKlTMIyTlc — Majin (@MajinBuofficia) May 17, 2026

Les coques de l'iPhone 18 Pro révèlent un module photo bien plus épais que celui de l'iPhone 17 Pro

Les deux modèles couverts sont l'iPhone 18 Pro de 6,3 pouces et l'iPhone 18 Pro Max de 6,9 pouces. Leur découpe montre le grand îlot photo en plateau, identique à celui des iPhone 17 Pro. L'emplacement MagSafe est également conservé. Malgré ces ressemblances visuelles, le module arrière semble plus imposant que sur la génération précédente. Les coques de l'iPhone 17 Pro ne seraient donc pas compatibles avec les nouveaux appareils.

Cette épaisseur supplémentaire s'expliquerait par l'arrivée d'un objectif à ouverture variable sur le capteur principal. Ce mécanisme ajuste automatiquement la quantité de lumière captée selon les conditions. Il impose un assemblage optique plus complexe et donc un module plus volumineux. Apple préparerait également un capteur de 48 mégapixels. Son format de 1/1,12 pouce serait plus généreux que sur la génération actuelle. L'iPhone 18 Pro devrait aussi embarquer la puce A20 Pro gravée en 2 nm. Une nouvelle couleur Dark Cherry remplacerait l'orange cosmique et le Dynamic Island serait réduit de 25 %. Le lancement est prévu pour septembre 2026.