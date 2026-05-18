Google Password Manager va enfin rattraper son retard sur la concurrence grâce à cette fonctionnalité dédiée aux passkeys

Google devrait bientôt doter son gestionnaire de mots de passe d'une fonctionnalité qui va grandement vous simplifier la vie lorsque vous changez de smartphone. Et il était temps : les grands noms du secteur la propose déjà depuis un certain temps.

google password manager
Crédits : Google

Arrivés il y a quelques années maintenant, les passkeys sont tout (très) doucement en train de remplacer nos traditionnels mots de passe. Couplés à un gestionnaire de mots de passe, ces derniers sont tout simplement une petite révolution : plus sécurisés, plus rapides, et surtout plus simples puisqu'il n'est plus nécessaire de retenir une chaîne de caractères — d'ailleurs souvent trop faible pour prétendre au titre de mot de passe.

Si vous ne savez toujours pas comment fonctionne un passkey, vous pouvez lire notre article qui explique comment fonctionne cette technologie. En résumé, un passkey génère deux clés de chiffrement : une privée stockée sur votre appareil, et une publique qui permettra au site sur lequel vous vous connectez de vous reconnaître. Ce fonctionnement est particulièrement sécurisé, mais il présente un problème de taille : s'il faut nécessairement une clé privée stockée sur l'appareil pour se connecter, que se passe-t-il si l'on n'utilise plus ledit appareil ?

Sur le même sujet — Vous utilisez de plus en plus les Passkeys de Google, mais ils sont loin d’égaler le bon vieux mot de passe

Google Password Manager va bientôt renforcer sa prise en charge des passkeys

Il existe bien entendu une solution, sous la forme de la technologie Credential Exchange Protocol (CXP). Pour faire simple, le CXP permet de transférer sa clé privée vers un autre appareil, par exemple si vous changez de smartphone… ou de gestionnaire de mots de passe. En effet, les grands noms du secteur, comme Bitwarden ou celui d'iOS 26, prennent d'ores et déjà en charge le CXP. Il était donc temps que Google Password Manager s'y mette à son tour, d'autant que la firme a été l'une des premières à proposer les passkeys à ses utilisateurs.

Fort heureusement, cela devrait bientôt le cas. Nos confrères d'Android Authority sont en effet parvenus à activer la fonctionnalité au sein de l'application. Une fois active, celle-ci propose à l'utilisateur d'importer tous ses mots de passe et passkey depuis un autre gestionnaire, parmi ceux déjà installés sur l'appareil. Il est ensuite possible de sélectionner les éléments que l'on souhaite importer. On ne sait pas encore quand la fonctionnalité sera disponible pour le grand public.


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