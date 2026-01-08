Fini Spotify en solo, vos amis peuvent maintenant suivre ce que vous écoutez en temps réel

Spotify renforce sa dimension sociale avec une nouvelle fonction de partage en temps réel. Vos amis peuvent désormais voir ce que vous écoutez et rejoindre votre session musicale en direct. La musique se découvre et se vit désormais à plusieurs, de façon plus interactive et connectée.

La plateforme de streaming évolue bien au-delà de sa fonction traditionnelle. Ces derniers mois, elle a multiplié les nouveautés. L’application a ajouté l’audio Lossless, les statistiques hebdomadaires partageables et la messagerie intégrée. L’écoute devient ainsi plus vivante, plus personnalisée et plus tournée vers le partage entre amis. D’autres services concurrents proposent aussi des fonctions similaires, mais la société semble vouloir aller encore plus loin dans la création de moments musicaux partagés.

Cette tendance se poursuit donc avec le lancement d’une nouvelle fonction baptisée « Activité d’écoute ». Spotify permet à vos amis de voir en direct les morceaux que vous écoutez depuis l’application mobile. En parallèle, une option nommée « Rejoindre une session » permet de vivre la musique à plusieurs, au même moment, tout en échangeant dans une conversation dédiée. Même à distance, il devient possible d’écouter ensemble.

Spotify permet à vos amis de rejoindre votre session d’écoute en direct

L’activité d’écoute est une option activable à tout moment depuis les réglages de confidentialité. Une fois activée, elle affiche en direct votre morceau en cours à vos contacts Spotify avec lesquels vous avez déjà échangé via la messagerie. Si aucun titre n’est en cours, la dernière piste écoutée reste visible.

La fonction Rejoindre une session permet à vos proches de se connecter à votre écoute et d’échanger en temps réel. Ils peuvent alors découvrir la musique en même temps que vous, commenter les morceaux et participer à la sélection.

Voici comment partager votre session musicale avec vos amis dans Spotify :

ouvrez une discussion dans l’application Messages

activez l’activité d’écoute dans les réglages

appuyez sur le bouton Jam pour inviter vos contacts

pour inviter vos contacts ceux-ci peuvent rejoindre la session ou la refuser

Ces nouveautés renforcent la dimension sociale du service, déjà amorcée par Spotify avec Wrapped ou les partages de playlists. L’écoute ne se limite plus à un moment personnel. Elle devient une interaction. En rendant visible ce que chacun écoute, la musique se partage plus facilement. Elle se vit aussi à plusieurs, que ce soit dans une même pièce ou à distance, de manière plus collective et connectée.