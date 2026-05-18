Les arnaques sur Internet sont de plus en plus dures à repérer, même par ceux qui pensent y arriver

Une étude sur la montée en puissance des escroqueries sur le Web montre que beaucoup tombent dans le panneau alors qu'ils se pensent à l'abri. La faute à des arnaques de plus en plus sophistiquées.

Scam sur smartphone
Crédits : 123RF

Des tentatives d'escroquerie, ce n'est pas ça qui manque sur Internet. On pense généralement aux faux mails nous faisant miroiter le gain d'un iPhone ou autre produit attirant. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Entre les fausses publicités cachant un malware, celles qui mettent en scène des célébrités, ou encore les appels téléphoniques avec un robot qui imite la voix de vos proches, c'est à se demander quand cela va s'arrêter.

Selon une étude des experts en cybersécurité F-Secure, mieux vaut ne pas s'y attendre. Au contraire. Elle révèle qu'en moyenne, 56 % des internautes sont confrontés à des arnaques au moins une fois par mois. Au classement de 10 pays parmi les plus touchés, la France arrive en 2e position avec 64 % de tentatives. Juste derrière les États-Unis et ses 69 %. Sur les 10 000 personnes interrogées dans le cadre de l'analyse, 52 % des victimes ont perdu de l'argent. C'est plus du double de 2025.

Les scams sont de plus en plus sophistiqués, beaucoup se font avoir

Sans surprise, l'essor des outils d'intelligence artificielle profite aux cybercriminels. Avec leur aide, ils parviennent à mettre au point des scams très réalistes et très personnalisés, augmentant les risques de n'y voir que du feu. D'ailleurs, parmi les 69 % de gens pensant pouvoir repérer une escroquerie, 43 % sont tombés dans le panneau. Les pirates en profitent pour viser des gains importants en peu de fois plutôt qu'une multitude de moindre importance.

Lire aussi – Play Store : 7 millions de personnes arnaquées par ces 28 applications accessibles à tous

Une volonté qui se reflète dans le type d'arnaque le plus développé aujourd'hui : la finance. “Les escroqueries liées aux fausses factures ou aux fausses créances, ainsi qu'aux investissements, aux opérations bancaires et aux paiements, représentent désormais 50 % des tentatives“, résume la firme. Du côté des internautes, 93 % pensent que c'est aux opérateurs télécoms de les protéger. En attendant, la méfiance est plus que jamais de mise.

Source : F-Secure


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