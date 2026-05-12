Quelle est votre première chanson et votre artiste le plus écouté sur Spotify ? Voici comment le savoir

Pour célébrer ses 20 ans, Spotify lance un outil de type Wrapped, mais qui fait le bilan de votre présence sur la plateforme depuis vos débuts plutôt que de la simple année écoulée.

Spotify
Crédits : 123RF

Chaque année, Spotify propose à ses utilisateurs le Wrapped, un condensé de leur année rappelant les morceaux et les artistes qu'ils ont le plus écoutés lors des 12 derniers mois écoulés. À l'occasion de ses 20 ans, la plateforme de streaming audio reprend ce principe, mais l'applique à l'ensemble de votre historique, depuis que vous avez commencé à utiliser le service.

L'événement se nomme “La soirée de ta vie” et se présente comme “un retour ludique et nostalgique sur votre historique d’écoute musicale”. Spotify génère une playlist composée de vos 120 morceaux les plus streamés, avec le nombre d’écoutes affiché, prête à être enregistrée dans votre bibliothèque. L'occasion de réécouter d'anciens titres qui ont compté pour vous à un moment de votre vie et que vous aviez oubliés.

Votre historique Spotify depuis vos débuts

Une petite animation est également affichée, révélant quelques informations importantes sur votre utilisation de Spotify :

  • Votre premier jour sur Spotify
  • Nombre total de chansons uniques que vous avez écoutées
  • Votre première chanson en streaming 
  • Votre artiste le plus écouté de tous les temps

Un outil permet de sauvegarder la vidéo présentant ces données, ainsi que de la partager à des contacts ou sur les réseaux sociaux. Pour accéder à l'expérience, ouvrez l'application Spotify et recherchez “Spotify 20” ou “La soirée de ta vie”, ou rendez-vous sur spotify.com/20 depuis votre mobile. Sur appareil de bureau, l'adresse propose seulement de scanner un QR code avec son smartphone, vous ne pouvez donc pas y accéder depuis un PC.

spotify soiree de ta vie

Spotify en profite pour communiquer le Top 20 des artistes les plus streamés sur sa plateforme :

  1. Taylor Swift
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ariana Grande
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Billie Eilish
  9. Eminem
  10. Kanye West
  11. Travis Scott
  12. BTS
  13. Post Malone
  14. Bruno Mars
  15. J Balvin
  16. Rihanna
  17. Coldplay
  18. Kendrick Lamar
  19. Future
  20. Juice WRLD

Du côté des chansons, le podium se compose de “Blinding Lights” de The Weeknd en numéro 1, de “Shape of You” d'Ed Sheeran en seconde position et de “Sweater Weather” de The Neighbourhood à la troisième place.


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