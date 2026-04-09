Spotify : cette nouvelle option va sauver votre consommation de données, elle aurait dû être là depuis longtemps

Spotify vient discrètement d'ajouter une nouvelle option à ses paramètres, qui sera bien pratique lorsque l'on n'est pas connecté à un réseau WiFi. En effet, celle-ci désactive une fonctionnalité très gourmande en données mobiles.

Dernièrement, il semblerait que Spotify se concentre surtout sur l'intelligence artificielle pour développer de nouvelles fonctionnalités. Cette semaine, nous vous parlions ainsi de cette option permettant de créer des playlists de podcasts à l'aide d'un simple prompt. Mais avant de rejoindre l'engouement général de la tech pour l'IA générative, Spotify avait une autre obsession : la vidéo.

La chose n'a rien d'évident pour une plateforme de streaming musicale et pourtant, il y a à peine quelques années, Spotify a cherché à mettre de la vidéo partout. Le service s'est d'abord lancé dans le podcast vidéo, avant de carrément diffuser les clips des morceaux écoutés par les utilisateurs. Un ajout certes agréable pour ceux qui aiment ajouter un visuel à ce qu'ils écoutent, mais beaucoup moins pour ceux qui ont une enveloppe de données limitée.

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Cette nouvelle option dans Spotify est idéale pour les économies de données

Ce n'est un secret pour personne : une vidéo, même de quelques secondes, est beaucoup plus lourde qu'un simple morceau ou même un podcast d'une heure. Pas très pratique quand on n'est donc pas connecté au WiFi et qu'on cherche à surveiller sa consommation de données. Mais jusqu'à maintenant, Spotify n'a jamais offert de moyens de désactiver ces vidéos, pourtant non essentielles à l'appréciation de ses contenus. Une faute que la plateforme vient enfin de réparer.

Une nouvelle option vient d'apparaître dans certaines régions du globe qui permet précisément de faire cela. Les utilisateurs peuvent désormais désactiver complètement l'affichage des vidéos dans l'application, peu importe leur durée. Celle-ci n'est pas encore disponible en France mais ne devrait pas tarder à arriver. Elle se trouve dans la section Vidéos et canvas, qui regroupe tous les types de vidéos intégrées à la plateforme que l'on peut activer et désactiver à volonté.