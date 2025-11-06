Spotify : plus besoin d’attendre décembre pour connaître vos statistiques musicales grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Spotify continue d’introduire de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Cette fois-ci, elle lance une mini-version de son Wrapped de fin d’année : les statistiques d’écoute hebdomadaires partageables. Voici ce qu’elles vous réservent.

Plus qu’une plateforme de streaming d’écoute musicale, Spotify revêt peu à peu une dimension sociale. L’application s’est récemment dotée d’une messagerie privée et permet de partager ses chansons, podcasts ou livre audio avec ses proches via l’icône de partage. Mais la plateforme décide d’aller encore plus loin et déploie désormais une nouvelle fonctionnalité qui se présente comme un avant-goût de Spotify Wrapped (la rétrospective annuelle partageable de décembre) : les statistiques d’écoute hebdomadaires partageables.

Avec elles, Spotify semble vouloir élargir l’expérience offerte ponctuellement par le Spotify Wrapped en en faisant une fonctionnalité à la demande, disponible à tout moment. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de revivre leur semaine musicale en mettant en avant les artistes et les morceaux qu’ils ont le plus écoutés au cours des sept derniers jours.

Spotify lance ses statistiques d’écoute hebdomadaires partageables

Cette fonctionnalité inédite inclut plusieurs éléments :

Elle affiche les artistes et morceaux les plus écoutés sur les quatre dernières semaines ,

, Elle propose des playlists adaptées aux goûts des utilisateurs ou des titres à ajouter à leur file d’attente,

des utilisateurs ou des titres à ajouter à leur file d’attente, Chaque semaine, elle met en avant un moment fort emblématique : étape marquante, nouvelle découverte…

Pour en profiter, il vous suffit d’ouvrir Spotify, de cliquer sur votre photo de profil et de sélectionner l’onglet Statistiques d’écoute. Cette fonctionnalité vous permet également de partager vos statistiques d’écoute sous la forme d’un instantané ludique, directement depuis l’application avec vos amis sur Spotify ou sur d’autres applications, telles que WhatsApp ou Instagram.

Spotify déclare que la fonctionnalité est déployée dès aujourd’hui, le 6 novembre 2025, pour les utilisateurs de comptes gratuits comme Premium. Il est possible que vous n’ayez pas accès à vos statistiques d’écoute immédiatement, mais il y a fort à parier que cela ne devrait pas trop tarder, la plateforme ayant précisé que cette fonctionnalité sera disponible dans plus de 60 pays.

Notons que certains concurrents de Spotify proposent déjà des options similaires, tels que YouTube Music avec ses rétrospectives saisonnières. L’objectif de Spotify derrière cette nouveauté est probablement d’inciter les utilisateurs à faire sa publicité en parlant de la plateforme régulièrement et plus seulement en décembre.