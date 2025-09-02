Spotify peut révéler vos informations personnelles à des inconnus, voici comment l’en empêcher

Une nouvelle fonction de Spotify permet à d’anciens contacts, parfois même à des inconnus, d’accéder à votre profil à cause de liens partagés dans le passé. Votre nom, votre photo et votre historique peuvent apparaître sans que vous vous en rendiez compte. On vous explique comment éviter ça.

Spotify déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité baptisée Messages. Elle permet d’envoyer des messages privés à ses proches, directement depuis l’application, sans passer par un autre service. L’idée est de faciliter le partage de chansons, podcasts ou livres audio, tout en renforçant l’aspect social de la plateforme. Les suggestions de contacts sont basées sur vos anciennes interactions : partages de contenu, playlists collaboratives, Blends, Jams ou abonnements Duo et Famille.

Des utilisateurs ont constaté l’apparition de profils inconnus dans la section Messages. En réalité, il s’agit souvent de personnes avec qui ils ont partagé un lien Spotify, parfois des années plus tôt. Un simple partage sur Discord, Reddit ou toute autre plateforme, même sous pseudonyme, peut suffire à relier deux profils. À cause des liens de suivi intégrés automatiquement dans les URL, l’application est capable de reconstituer l’historique des échanges.

Voici comment éviter que vos anciens partages Spotify ne révèlent votre identité

Chaque fois qu’une chanson est partagée depuis Spotify, elle génère un lien unique contenant un identifiant de suivi. En cliquant dessus, la personne destinataire permet à Spotify d’associer cette interaction à votre profil. Résultat : votre nom, votre photo et votre profil peuvent devenir visibles dans l’onglet Messages, même si vous ne connaissez pas l’autre personne. Cette situation dérange beaucoup d’utilisateurs, surtout ceux qui pensaient garder leur anonymat.

Il est heureusement possible de garder le contrôle. Spotify permet de désactiver la fonction Messages dans les paramètres. Vous pouvez également empêcher la plateforme de relier votre profil à vos anciens partages en supprimant les données de suivi dans les liens. Voici comment faire :

Désactiver les messages dans Spotify :

Ouvrez l’application Spotify

Allez dans Paramètres > Confidentialité et social > Fonctionnalités sociales

Désactivez l’option Messages

Supprimer le suivi dans les liens partagés :

Quand vous copiez un lien Spotify (ex. : https://open.spotify.com/track/abc123?si=xyz456)

Supprimez tout ce qui suit le ? (ici, ?si=xyz456)

Le lien devient alors : https://open.spotify.com/track/abc123

Ce lien fonctionne toujours, mais ne permet plus à Spotify de lier le partage à votre profil

Il existe aussi des sites gratuits comme LinkCleaner pour vous aider à nettoyer automatiquement vos liens avant de les envoyer. Cette méthode vous fait perdre certaines fonctionnalités sociales, mais vous permet de préserver votre anonymat si vous le souhaitez.