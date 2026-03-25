Spider-Man Brand New Day n’est pas encore sorti qu’il vient de pulvériser un record historique, même GTA 6 ne fait pas le poids

La semaine dernière, Sony dévoilait la première bande-annonce du prochain film Spider-Man, Brand New Day. Il ne lui a fallu que 24 heures pour battre un record historique, scellant d'ores et déjà le succès de la prochaine entrée du MCU.

Il n'y a encore pas si longtemps que ça, Deadpool & Wolverine détenait le record de la bande-annonce la plus visionnée de tous les temps en 24 heures, avec un score de 365 millions de vues. Un joli chiffre, mais qui a été rapidement devancé par GTA VI, ce qui n'a pas surpris grand monde. Le jeu vidéo vidéo le plus attendu de l'histoire avait quant à lui accumulé 475 millions de vues sur le même laps de temps.

On se demandait bien qui pourrait faire un jour mieux que Rockstar et son mastodonte. Nous avons désormais la réponse, et c'était évidemment Spider-Man. Le 18 mars dernier, Sony publiait sur l'ensemble de ses chaînes YouTube nationales la première bande-annonce pour Brand New Day, le nouveau volet des aventures de Peter Parker façon Tom Holland. Il ne lui a fallu que 8 heures pour devancer Deadpool & Wolverine, avec 373 millions de vues à travers le monde.

Spider-Man Brand New Day sera un succès flamboyant (si vous en doutiez)

Très vite, cela n'a donc plus fait aucun doute que le trailer passerait bientôt loin devant ses aînés. Et de fait, au bout de 24 heures, le record a non seulement été battu, mais bien complètement pulvérisé. D'après le site WaveMetric, celui-ci a atteint les 718,6 millions de vues. Depuis, il continue son ascension fulgurante. En seulement 4 jours, il a dépassé le milliard de vues. C'est à se demander si un autre film ou jeu parviendra un jour à en faire de même.

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La popularité de Spidey n'est bien sûr plus à prouver, et Sony doit se frotter les mains d'avoir toujours les droits d'adaptation au détriment de Disney. En attendant, Brand New Day arrivera au cinéma le 31 juillet prochain. Nul doute que l'on assistera également à un record d'affluence. On retrouvera les habituels Tom Holland et Zendaya au casting, ainsi que Sadie Sink (Stranger Things), Jon Bernthal (The Punisher) ou encore Mark Ruffalo qui reprend son rôle de Hulk.