Spider-Man Brand New Day : la bande-annonce officielle est enfin là et ça promet du lourd !

Il était temps ! Spider-Man Brand New Day, le 4e opus de l'ère Tom Holland, a enfin le droit à sa première bande-annonce officielle. Et autant dire que ça annonce du lourd !

Alors qu'on avait eu le droit à un bref aperçu du nouveau costume de Spidey en août 2025, les fans attendaient toujours de découvrir les premières images officielles du prochain film Spider-Man.

En ce mercredi 18 mars 2026, l'attente touche à sa fin. En effet, Sony Pictures vient enfin de mettre en ligne la toute première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. L'occasion d'avoir un bref aperçu du 4e opus de l'ère Tom Holland.

Le Spider-Man le plus sombre de l'ère Tom Holland ?

Comme le laissait entendre les dernières rumeurs, ce trailer donne le ton : ce film s'annonce clairement comme le plus sombre de la saga. 4 ans après les évènements narrés dans No Way Home, on retrouve donc un Peter Parker désespérément seul et oublié de tous, de ses amis les plus proches comme des Avengers. Désormais, il consacre sa vie au rôle d'Araignée sympa du quartier.

Mais forcément, le quotidien du super-héros va être chamboulé par de nouveaux évènements inquiétants, à commencer par une modification subite de son ADN… Comment se fait-il qu'il puisse tisser lui-même ses propres toiles, comme le Spidey de Tobey Maguire ? Peter va tenter de trouver des réponses auprès du seul Avenger capable de l'aider : Bruce Banner, toujours incarné par l'impeccable Mark Ruffalo.

En plus de cette crise existentielle, il va falloir également gérer les menaces qui pèsent sur la Grosse Pomme. Et autant dire qu'elles sont nombreuses, entre l'arrivée du Scorpion (Michael Mando), Tarentula, Boomerang et de la Main. Comme si cela n'était pas suffisant, Spidey va également avoir entre les pattes un justicier plutôt adepte des solutions expéditives et définitives. Vous l'aurez compris, le Punisher sera de la partie, toujours interprété par ce bon Jon Bernthal. Trouvera-t-il en Frank Castle un nouvel allié ? Difficile à dire, tant l'antihéros a montré par le passé son incapacité à faire équipe.

Enfin, il faudra mentionner le personnage mystérieux campé par Sadie Sink (Max dans Stranger Things). Aperçue brièvement de dos dans la bande-annonce, les rumeurs vont toujours bon train à son sujet. Pour de nombreux internautes, elle pourrait faire le pont avec les X-Men, sous les traits de la nouvelle Jean Grey. Wait and See comme on dit et rendez-vous dans les salles obscures le 29 juillet 2026 !