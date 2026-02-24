Apple recrée King Kong et Godzilla dans le ciel avec des drones et bat un record du monde

Une grande opération marketing doublée d'un record du monde a eu lieu dans le ciel de Los Angeles. Une vidéo d'extraits est disponible. Ne la manquez pas, c'est impressionnant .

King Kong en drones
Des drones recréent King Kong dans le ciel de Los Angeles

Pour voir des monstres géants s'affronter dans les rues de New York, Tokyo et autres grandes villes du monde, il faut lancer un film comme King Kong ou Godzilla. Mieux : la série Monarch Legacy of Monsters sur Apple TV+, gros succès de 2023. Elle fait partie de ce que l'on appelle le MonsterVerse démarré avec le film Godzilla de 2014, réalisé par Gareth Edwards. Vous n'avez pas Apple TV+ ? Pas de problème, la firme de Cupertino vous propose de voir s'affronter les titans “en vrai”.

Lire aussi – Monarch: Legacy of Monsters : préparez-vous à plonger dans le passé trouble du MonsterVerse, une série préquelle serait en préparation sur Apple TV

Plus précisément au-dessus du cimetière Hollywood Forever à Los Angeles. Le 20 février dernier, les spectateurs ont pu assister à un spectacle son et lumière époustouflant mettant en scène trois créatures : le Roi des Monstres (Godzilla), le souverain de Skull Island (King Kong) et le mystérieux Titan X. Pas question d'une simple projection sur un écran. Ici, des drones ont récréé des scènes de combats en 3 dimensions.

Apple bat un record du monde en faisant la pub de la série Monarch Legacy of Monsters

Au total, 3 000 drones ont pris différentes formes sur une surface de 90 000 mètres carrés (un peu moins de 13 terrains de football). Des effets pyrotechniques sont venus agrémenter le tout pour, par exemple, simuler l'explosion d'un hélicoptère broyé par King Kong ou le fameux rayon laser de Godzilla.

La hauteur des figures représentées a atteint 150 mètres environ. Selon les organisateurs, il s'agit du record du monde Guinness pour la plus haute représentation aérienne d'un personnage fictif créée à l'aide de drones. C'est précis.

La performance n'en reste pas moins une publicité géante pour la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Le premier épisode sera diffusé vendredi 27 février 2026 sur Apple TV+ et sera suivi d'un épisode par semaine jusqu'au 1er mai.

Source : Adage


