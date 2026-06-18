Spider-Man Brand New Day : le nouveau trailer est là et il est bourré de caméo

Sony a publié hier soir le nouveau trailer de Spider-Man : Brand New Day, qui confirme l'ambiance plus sombre de cet opus. On y retrouve un Peter Parker rongé par sa mutation de plus en plus envahissante… et un certain nombre d'invités.

spiderman brand new day

L'attente commence à être insoutenable pour les fans de l'homme-araignée. Le nouvel opus des aventures de Peter Parker, Brand New Day, arrivera sur grand écran le 29 juillet prochain et promet déjà d'être le blockbuster de l'été. Il faut dire que le film arrive après une trilogie particulièrement prolifique, avec 3 milliards de dollars de bénéfices au box office. Forcément, chaque nouvelle image dévoilée par Sony est attendue comme le Messie par les futurs spectateurs.

Il n'en fallait donc pas beaucoup plus qu'une nouvelle bande-annonce pour retourner Internet. Hier soir, le prochain Spider-Man a eu droit à un nouveau trailer, nous livrant quelques légers détails supplémentaires sur son histoire. Pour rappel, nous ferons cette fois face à un Peter Parker en proie à des hallucinations et à une perte de contrôle, du fait de sa mutation génétique qui se fait de plus en plus envahissante.

Sur le même sujet — Spider-Man Brand New Day n’est pas encore sorti qu’il vient de pulvériser un record historique, même GTA 6 ne fait pas le poids

Spider-Man sera son propre ennemie dans Brand New Day

Pour l'aider à surmonter ses pulsions destructrices, il sera amené à faire appel à l'expert en la matière : un certain Bruce Banner, qui sera le premier invité de marque de cet opus. Il ne sera pas le seul. Zendaya sera évidemment de retour dans le rôle de MJ, alors que le dernier film laissait doucement entendre que Peter cherchait à mettre de la distance avec cette dernière (décision dont il paiera visiblement les frais dans Brand New Day).

Mais ce n'est pas tout, puisque Jon Bernthal campera de nouveau le rôle du Punisher, qui sera visiblement d'une grande aide à notre héros. Enfin, rappelons que la rumeur veut que l'actrice Sadie Sink, qui incarne Max Mayfield dans Stranger Things, prendra ici les traits de Jean Grey. Bref, du bien joli monde pour combattre le Scorpion, le grand méchant de cet épisode.


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