iPad 2021 (256 Go) : excellent prix pour la tablette Apple chez Darty

L'iPad 2021 d'Apple fait l'objet d'une belle affaire chez Darty ! En ce moment, vous pouvez vous procurer la 9e génération de la tablette tactile de la marque à la Pomme dans sa version 256 Go et pour moins de 390 euros.

Si vous n'avez pas le budget nécessaire pour vous offrir l'iPad 2022 avec USB-C chez Amazon, alors le bon plan Darty qui va suivre va peut-être attirer votre attention. Au cours de cette période hivernale, l'iPad 2021 incluant 256 Go d'espace de stockage est vendu par le site e-commerce français au prix de 389 euros au lieu de 639 euros. Cela fait une réduction de 250 euros par rapport au tarif conseillé par le constructeur Apple.

À propos de ses points forts, l'iPad lié à l'offre Darty est une tablette Apple sortie en même temps que iPad Mini 5G en 2021. Elle est équipée d'un écran Retina de 10,2 pouces avec une résolution de 2160 x 1620 pixels et un affichage True Tone. On retrouve aussi une puce A13 Bionic avec Neural Engine, une mémoire mémoire vive de 3 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, le système d'exploitation iPadOS 15, le Touch ID pour l’authentification sécurisée et une batterie permettant d'avoir une autonomie maximale de 10 heures pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi ou regarder des vidéos. L'APN se compose d'un capteur arrière grand-angle de 8 MP et d'un capteur ultra grand-angle de 12 MP avec cadre centré. Pour terminer, l'iPad est fourni avec un câble USB-C vers Lightning et un adaptateur secteur USB‑C de 20 W.