Jusqu’à 130 € de remise sur la Galaxy Watch 8 Classic : la montre haut de gamme de Samsung est à prix cassé !

Normalement en vente à 530 €, la Galaxy Watch 8 Classic est actuellement beaucoup plus abordable sur le site officiel de Samsung. Grâce à une réduction de 80 € avec un code promo et un bonus de reprise de 50 €, vous pouvez vous l’offrir à prix cassé, vite !

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Dévoilée l’année dernière, la Galaxy Watch 8 Classic est la montre haut de gamme de Samsung. Elle se distingue par la présence d’une lunette rotative, avec un design qui fait la parfaite liaison entre une pièce d’horlogerie traditionnelle et le concentré de fonctionnalités des montres connectées modernes. Mais à 530 €, ce petit bijou a malheureusement un prix qui ne le rend pas accessible à toutes les bourses.

Cette montre connectée vous fait de l’oeil et vous attendez une belle offre pour craquer ? En ce moment, Samsung vous propose jusqu’à 130 € de remise sur sa Watch 8 Classic ! Cette promotion repose sur deux offres : une première remise de 80 € avec le code promo EXTRA80, et si vous avez une ancienne montre connectée, une tablette ou un smartphone à faire reprendre, le constructeur propose un bonus de reprise de 50 €. Ce bonus vient s’ajouter à la valeur estimée de votre ancien appareil. Le montant total est déduit du panier, ce qui peut faire baisser considérablement le prix de la montre.

Galaxy Watch 8 Classic : entre élégance et suivi santé complet

La Galaxy Watch 8 Classic arbore un design original et c'est ce qui fait sa force. Samsung reste fidèle à son format circulaire et mise ici sur un boîtier unique de 46 mm en acier inoxydable. Le tout pour un poids plume de 63,5 g.

La couronne rotative mécanique, signature historique de la gamme Classic, fait aussi son grand retour après une absence remarquée sur la précédente génération. Pour ce qui est des caractéristiques, la montre dispose d’un écran Super AMOLED de 1,3 pouce protégé par du verre saphir résistant aux rayures. Il atteint une luminosité maximale de 3 000 nits, ce qui garantit une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Sous le capot, la Galaxy Watch 8 Classic embarque le processeur Exynos W1000 gravé en 3 nm, avec un stockage généreux de 64 Go. C’est deux fois plus que sur la précédente version.

Parmi les améliorations notables, on retrouve un nouveau Bouton d'action qui vous permet d'accéder en toute simplicité à vos fonctionnalités préférées. Cette montre connectée boostée à l'IA continue de vous fournir de précieuses informations sur votre santé et vos activitées sportives avec entre autres le Coach sommeil, le score d'énergie, les risques d'apnée du sommeil, les alertes de stress, le Coach running, le suivi des entrainements, de votre état cardiovasculaire et bien plus encore. Enfin, la batterie de 445 mAh vous offre jusqu’à 30h d'utilisation en mode Always On Display.