Ce code repéré dans iOS 27 révèle comment Apple pourrait punir les mauvais payeurs

Louer son iPhone plutôt que l'acheter deviendra bientôt possible aux États-Unis. La bêta d'iOS 27 révèle déjà les moyens de pression prévus en cas d'impayé. Seule une petite dizaine d'applications survivrait au verrouillage.

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Crédits : Phonandroid

Le financement occupe une place croissante dans la vente de matériel high-tech. Beaucoup d'Américains étalent désormais le coût d'un smartphone sur deux ou trois ans. Les organismes prêteurs réclament en échange des garanties solides contre les impayés. Le secteur automobile a montré la voie avec des systèmes capables de neutraliser un véhicule à distance. Apple s'apprête à franchir une nouvelle étape sur ce terrain, puisque la marque préparerait un programme de location mensuelle pour ses iPhone et ses Mac. Ce dispositif soulève une question restée sans réponse jusqu'ici, celle des recours en cas de mensualité manquée.

Des développeurs ont trouvé un début de réponse dans le code de la prochaine mise à jour d'Apple. La bêta d'iOS 27 contiendrait un système baptisé App Managed Features, absent des versions précédentes. Rappelons qu'iOS 27 couvrira tous les smartphones lancés depuis l'iPhone 11, ce qui élargit considérablement le périmètre concerné. Le mécanisme permettrait à un organisme de financement agréé d'inscrire un appareil et de vérifier en continu l'état du contrat. Les informations de localisation ne seraient toutefois pas transmises au prêteur.

Le mode restreint d'iOS 27 laisserait seulement dix applications accessibles sur un iPhone loué

Un iPhone dont le contrat ne serait plus honoré basculerait alors en mode restreint. Selon l'analyse du code menée par 9to5Mac, seule une courte liste d'applications resterait accessible. Elle comprendrait Téléphone, Réglages, App Store, Wallet, Mots de passe, Horloge, Santé, Loupe et le Lecteur d'accessibilité. La sélection permettrait surtout de régulariser sa situation et de passer un appel d'urgence. La plupart des applications tierces disparaîtraient donc de l'écran jusqu'au règlement du litige. Un second verrou empêcherait en parallèle d'effacer, de revendre ou de démonter l'appareil concerné.

Aucun seuil précis de mensualités impayées ne déclencherait automatiquement ce blocage. Le code laisserait cette décision à l'organisme de financement, libre d'appliquer sa propre politique. Les abonnements souscrits sur l'App Store continueraient d'être facturés malgré l'accès coupé aux applications correspondantes. Apple n'a rien confirmé de ce dispositif, absent de la version candidate d'iOS 26.6. Le géant de Cupertino pourrait donc l'activer plus tard, ou attendre que son programme de location soit prêt.


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