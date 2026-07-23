Galaxy Z Fold 8 : le nouveau format pliant de Samsung est-il aussi solide que les autres ?

Hier, Samsung a dévoilé un tout nouveau smartphone pliant venu s'ajouter à sa gamme existante : le Galaxy Z Fold 8. Plus large et imposant que ses comparses, celui-ci a directement posé une question qui a longtemps hanté la gamme du constructeur : qu'en est-il de sa durabilité ?

Hier fut une grosse journée pour Samsung. Non content d'avoir dévoilé aux yeux du monde sa nouvelle gamme de smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8, ainsi que sa nouvelle montre connectée et les nouveautés apportées par One UI 9, le constructeur coréen a également étoffé sa gamme avec le Galaxy Z Fold 8. Passé outre le petit casse-tête pour comprendre ces nouvelles nomenclatures, il s'agit bel et bien d'un nouveau format de smartphone pliable.

Si celui semble très séduisant sur le papier, son écran beaucoup plus large en inquiète certains. Les débuts de Samsung dans le monde du pliable ne s'étaient pas faits sans accroc, avec des dommages notables au niveau de la charnière apparaissant au bout d'un certain temps. Qu'en sera-t-il donc de ce nouveau Galaxy Z Fold 8 ? En attendant des tests plus poussés, nous pouvons nous en remettre à ce que le constructeur a à dire sur le sujet.

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Comment le Galaxy Z Fold 8 s'en sort-il en matière de durabilité ?

Commençons par l'écran. Celui-ci est équipé d'une protection Gorilla Glass Ceramic 3, la meilleure sur le marché à l'heure actuel. Notons également l'arrivée de la technologie Flex Titanium, qui permet non seulement de mieux camoufler la charnière, mais en plus d'améliorer sa durabilité. D'après Samsung, celle-ci sera capable de supporter jusqu'à 500 000 plis avant de se dégrader, soit un résultat similaire à celui des précédents modèles.

Enfin, le Galaxy Z Fold 8 affiche un indice d'étanchéité IP 48, soit là encore comme sur les précédents modèles. S'il ne s'agit pas d'une amélioration, il devrait donc résister tout aussi bien que ses comparses à l'humidité et à la poussière. En conclusion, si la question de la durabilité vous faisait hésiter à vous procurer ce nouveau format de smartphone pliable (bientôt repris par Apple et le reste de la concurrence), vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter.