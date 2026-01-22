Sony lance deux nouvelles platines vinyles Bluetooth, pour un son de qualité à portée de tous

Les PS-LX3BT et PS-LX5BT sont les nouveaux modèles de platines vinyles Bluetooth de Sony, voyons ce que propose la marque avec ces produits.

Sony annonce la sortie de deux nouvelles platines vinyles compatibles Bluetooth, qui supportent des disques au format 33⅓ et 45 tours (7 pouces et 12 pouces). Les PS-LX3BT et PS-LX5BT prennent en charge les codecs aptX, aptX-Adaptive et Hi-Res Wireless Audio pour obtenir un son riche et détaillé, même avec une expérience sans fil. Les appareils disposent également d'une connectique filaire pour brancher un casque et obtenir une qualité encore supérieure.

Sony annonce un système de lecture entièrement automatique à l'aide d'un seul bouton. Les deux platines sont équipées d'une cartouche de haute facture, d'un contrôle de gain à trois niveaux, d'un plateau en aluminium et d'un couvercle anti-poussière transparent pour une lecture stable et une protection optimale.

Sony modernise ses platines vinyles sans fil

La PS-LX3BT constitue l'entrée de gamme de la famille. Vendue au prix de 299 euros, elle est conçue pour les néophytes du secteur du vinyle ou pour les utilisateurs qui souhaitent avant tout une installation simple et pratique. La platine est fournie avec un câble audio fourni et un égaliseur phono intégré, ce qui en fait une solution clé en main. Sony promet “un son analogique chaleureux avec un suivi fluide”.

La PS-LX5BT est un produit plus haut de gamme et coûte 100 euros plus cher, à 399 euros. Elle ressemble beaucoup à la PS-LX3BT, mais bénéficie d'améliorations premium pour procurer des performances audio encore plus précises. Le fabricant explique que chaque élément, du corps au bras de lecture, en passant par le tapis, est “soigneusement conçu pour supprimer les vibrations indésirables et préserver la pureté du son”.

Les deux platines pour vinyle de Sony sont disponibles à partir du 22 janvier 2026. La marque compte aussi sur la conception moderne et épurée des PS-LX3BT et PS-LX5BT pour en faire des éléments qui s'intègrent parfaitement dans la décoration intérieure de la pièce. Leur format compact et leur design monobloc les rendent faciles à installer sur une petite table de salon, une étagère ou la plupart des meubles de la maison.

