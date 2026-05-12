Bon plan Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 : la machine à glace passe à prix réduit avec ce code !

Les beaux jours sont enfin là et vous avez envie de faire vos propres glaces ? Vous pouvez actuellement vous offrir la Ninja CREAMi Deluxe à prix cassé grâce au code SNWEEK. Vous pouvez ainsi vous l’offrir à 229,49 € seulement !

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La marque Ninja a réussi à devenir un acteur incontournable dans nos cuisines en proposant des appareils qui facilitent la préparation de nos repas. Après les airfryers, le géant américain a agrandi son catalogue avec la CREAMi Deluxe, une machine à glace 10-en-1 qui vous permet de faire vos propres desserts glacés maison en toute simplicité.

Actuellement en vente 269,99 €, la Ninja CREAMi Deluxe passe à prix cassé grâce au code SNWEEK. En effet, une fois renseigné dans le panier, ce code vous offre 15% de réduction dès 200 € d’achat. Cela représente une économie de 40,50 €. La Ninja CREAMi Deluxe passe ainsi à 229,49 € seulement ! Si vous souhaitez plus de pots, le pack avec 2 cuves supplémentaires passe également à prix réduit avec le code SNWEEK, ce qui vous permet de vous l'offrir à 246,49 € au lieu de 289,99 €.

Quelles sont les caractéristiques de la Ninja CREAMi Deluxe ?

Les glaces vendues dans le commerce ne sont pas toujours recommandées à cause de leurs ingrédients douteux. Pour éviter les additifs et les conservateurs, le mieux est de les préparer directement à la maison. Vous pensez que ça prend trop de temps ou que c’est difficile à faire ? Avec la Ninja CREAMi Deluxe, vous pouvez préparer de délicieuses glaces en toute simplicité.

Cette machine multifonction vous donne la possibilité de préparer des desserts glacés grâce aux 10 programmes différents. Vous pouvez ainsi faire des sorbets, des frappés, du yaourt glacé, des milkshakes, des glaces à l’italienne ou encore des granités. Pour plus de gourmandise, vous avez la fonction “Extras” qui vous permet d’intégrer des ingrédients après le mixage comme des éclats de caramel, des morceaux de chocolat, des fruits secs et plus encore.

Grâce aux deux cuves de 709 ml fournis avec des couvercles, vous pouvez préparer jusqu’à 1 litre de crème glacée. Il vous suffit de mettre vos ingrédients dans les cuves directement au congélateur durant 24h puis la machine s’occupe du brassage pour un résultat crémeux. Et pour vous faciliter l’entretien, tous les éléments (cuves, couvercles, pale) sont détachables et passent au lave-vaisselle.

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