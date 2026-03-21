30% de réduction sur le Sony WH-1000XM6 : enfin une vraie baisse de prix sur le casque premium

Le Sony WH-1000XM6 est l’un des casques sans fil les plus aboutis disponibles aujourd'hui, si ce n’est le meilleur. Il fait aujourd’hui l’objet d’une réduction de 140 €.

Sony Wh-1000XM6

Le Sony WH-1000XM6 est la référence des casques sans fil à réduction de bruit active. Il est actuellement proposé sous la barre des 310 € grâce à une double remise. D’abord, le casque est affiché 354 € au lieu de 450 €. Et ensuite, le code promo FRASPHD45 fait baisser son prix de 45 € supplémentaires. Il passe ainsi à 309,95 €, soit une économie de 140 € sur le tarif officiel.

Cette promotion est proposée dans le cadre de l’anniversaire d’AliExpress, et est disponible pour un stock limité. Le casque est livré gratuitement en moins d'une semaine, avec la possibilité de payer en quatre fois par PayPal.

Une expérience sonore sans distraction

Le Sony WH-1000XM6 embarque un tout nouveau processeur : le HD QN3, sept fois plus rapide que le QN1 du XM5. Cette évolution se traduit par une grande amélioration de la qualité de la réduction de bruit active. Sony propose six micros par oreillette qui filtre votre environnement en temps réel pour créer une bulle de silence.

Le rendu sonore quant à lui repose sur un transducteur de 30 mm qui a été retravaillé par rapport à la génération précédente. La signature sonore est typique du savoir-faire de la marque, avec une restitution équilibrée et des basses solides.

L’application compagnon propose un égaliseur à dix bandes pour affiner la restitution sonore selon vos envies. Et grâce à la technologie DSEE Extreme, le casque améliore la qualité de son des fichiers audio compressés.

Enfin, le Sony WH-1000XM6 offre une autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit active, et jusqu'à 40 heures sans ANC. Il suffit par ailleurs de trois minutes de charge pour récupérer trois heures.


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