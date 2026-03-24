AliExpress baisse drastiquement ses prix pour son anniversaire : dernière chance pour profiter des meilleures promos du moment

Dans quelques heures, AliExpress baissera le rideau sur son plus gros événement bon plan de ce début d'années.  Les promos disponibles dans le cadre de son anniversaire prennent fin ce mercredi 24 mars 2026. Découvrez les meilleures offres qu'il est encore possible de saisir sur les produits high-tech.

Promos anniversaires AliExpress

AliExpress célèbre son anniversaire en ce mois de mars 2026. Depuis une dizaines de jours, le site propose des réductions alléchantes sur l'ensemble de son site. Et comme d’habitude sur AliExpress, des codes promotionnels permettent de faire baisser les prix déjà très intéressants.

 Anniversaire AliExpress : les codes promo à retenir

  • 3 € de remise dès 15 € d’achat : FRASPHD03
  • 5 € de remise dès 30 € d’achat : FRASPHD05
  • 7 € de remise dès 49 € d’achat : FRASPHD07
  • 11 € de remise dès 79 € d’achat : FRASPHD11
  • 20 € de remise dès 139 € d’achat : FRASPHD20
  • 30 € de remise dès 209 € d’achat : FRASPHD30
  • 45 € de remise dès 319 € d’achat : FRASPHD45
  • 60 € de remise dès 429 € d’achat : FRASPHD60
  • 70 € de remise dès 509 € d’achat : FRASPHD70

Ces codes promo sont valables du lundi 16 au mercredi 25 mars 2026 à 23h59, mais pour un stock limité. Ces coupons suivent le principe du « premier arrivé, premier servi ». Profitez donc de ces coupons rapidement avant qu’ils ne soient plus valables.

Réduction spéciale en payant par PayPal (offre expirée)

Au lancement de l'opération, AliExpress proposait également une réduction spéciale pour ceux qui effectuent leurs paiements par PayPal. La remise s’appliquait automatiquement lorsque vous choisissez PayPal comme moyen de paiement au moment de valider la commande. Cette offre a expiré, le quota fixé par la boutique ayant déjà été atteint.

  • 20 € de remise dès 199 € d’achat
  • 33 € de remise dès 299 € d’achat

Voici donc notre sélection des produits les plus intéressants à surveiller pendant cette opération spéciale qui célèbre l’anniversaire AliExpress.

Les meilleures offres sur les smartphones

Les smartphones font toujours partie des catégories les plus populaires lors des promotions AliExpress. Voici les offres intéressantes que nous avons identifiées.

Nothing Phone 3a à 209 €
Au lieu de 349 € avec le code FRASPHD30
209€
Voir
Redmi Note 15 5G 256 Go à 182 €
Au lieu de 303 € avec le code FRASPHD20
182€
Voir
Redmi Note 14 4G 256 Go à 124 €
Au lieu de 249 € avec le code FRASPHD11
124€
Voir
Pixel 9a à 344 €
Au lieu de 459 € avec le code FRASPHD30
359€
Voir
Xiaomi 15 512 Go à 582 €
Au lieu de 1099 € avec le code FRASPHD70
582€
Voir
HONOR 400 à 249 €
Au lieu de 499 € avec le code FRASPHD30
249€
Voir
Redmi Note 15 Pro 5G à 261 €
Au lieu de 453 € avec le code FRASPHD30
261€
Voir
CMF Phone 2 Pro à 199 €
Au lieu de 259 € avec le code FRASPHD30
199€
Voir
Poco F7 à 265 €
Au lieu de 399 € avec le code FRASPHD30
265€
Voir
Poco M8 Pro 256 à 263 €
Au lieu de 403 € avec le code FRASPHD30
263€
Voir
OnePlus Nord 5 à 288 €
Au lieu de 499 € avec le code FRASPHD30
288€
Voir

Le Nothing Phone 3a attire particulièrement l’attention avec son design original et son interface épurée. Idem pour le CMF Phone 2 Pro qui se distingue par son prix encore plus accessible. Pour 226 €, c’est une excellente affaire.

Les derniers Redmi Note de Xiaomi font partie des modèles les plus populaires sur le segment de l’entrée de gamme et du milieu de gamme. Les Redmi Note 15 5G ou Note 14 4G sont parfaits pour ceux qui disposent d’un budget de moins de 200 €. Les Poco visent ces mêmes segments et mise davantage sur le rapport performances/prix.

Le Pixel 9a reste une valeur sûre avec ses performances solides et la qualité de ses photos. Optez pour le HONOR 400 si vous recherchez un smartphone pas cher avec un design soigné et des caractéristiques équilibrée sur tous les plans.

Des Tablettes à petit prix

AliExpress offre également de belles opportunités pour ceux qui recherchent une tablette fonctionnelle sans casser la tirelire. Les Modèles Poco et Honor sont des champions du rapport qualité-prix.

POCO Pad X1 512 Go à 229 €
Au lieu de 369 € avec le code FRASPHD30
229€
Voir
Redmi Pad 2 à 120 €
Au lieu de 199 € avec le code FRASPHD11.
120€
Voir
Honor Pad X8a à 74 €
Au lieu de 169 € avec le code FRASPHD11 et en payant par PayPal
74€
Voir
POCO Pad M1 à 186 €
Au lieu de 305 € avec le code FRASPHD20
188€
Voir

Ces tablettes sont adaptées au streaming, à la navigation web et aux jeux mobiles dans des conditions équilibrées. La Poco Pad X1 est la plus performante grâce son processeur Snapdragon 7+ Gen 3, un SoC milieu de gamme qui couvre confortablement les besoins les plus courants.

Casques audio et écouteurs

Voici les meilleures offres du moment sur les écouteurs et casques sans fil pendant la campagne anniversaire d’AliExpress.

Sony WH-1000XM6 à 324€
Au lieu de 449 € avec le code FRASPHD45
324€
Voir
Nothing Headphone (1) à 179 €
Au lieu de 299 € avec le code FRASPHD20
179€
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CMF Buds Pro 2 à 37 €
Au lieu de 65 € avec le code FRASPHD05
37€
Voir
Shokz OpenRun Pro 2 à 127 €
Au lieu de 199 € avec le code FRASPHD11
127€
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Le Sony WH-1000XM6 est le modèle phare sur le marché des casques sans fil haut de gamme, avec réduction de bruit active. Il est ici proposé à un peu plus de 300€, sachant qu’il a été lancé à 450 €. Le Nothing Headphone (1) quant à lui mise sur le rapport qualité prix, tous comme les écouteurs CMF Buds Pro 2 avec réduction de bruit active.

Les écouteurs Shokz OpenRun Pro 2 quant à eux utilisent la technologie de la conduction osseuse et sont appréciés par les sportifs.

 Les bons plans Informatique

Les PC et composants informatiques sont également en promotion pour l’Anniversaire AliExpress. Voici les meilleures offres que nous avons repérées dans cette catégorie.

AMD Ryzen 7 9800X3D à 342 €
Au lieu de 540 € avec le code FRASPHD45
342€
Voir
CHUWI AuBox Mini PC à 367 €
Au lieu de 530 € avec le code FRASPHD45
367€
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Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D est un excellent modèle pour les joueurs. Il est d’ailleurs très populaire auprès de ce public, notamment grâce à sa technologie 3D V-Cache, qui améliore les performances en jeux.

Si vous recherchez un ordinateur de bureau performant et qui reste peu encombrant, les mini PC sont une solution intéressante et pas cher. Ex : le CHUWI AuBox Mini PC, disponible à moins de 300 €.

Montres connectées, aspirateurs et maison connectée

Dans la catégorie des objets connectés, nous avons sélectionné pour vous différentes offres sur des accessoires personnels comme les montres, des accessoires de la maison comme les aspirateurs, friteuses électriques, ou encore sur les TV, etc.

Garmin Forerunner 255 à 162 €
Au lieu de 349 € avec le code FRASPHD20
162€
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Xiaomi Air Pump 2 à 41€
Au lieu de 59,99 € avec le code FRASPHD07
41€
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Xiaomi Body Composition Scale S400 à 19 €
Au lieu de 29,99 € avec le code FRASPHD03
19€
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Xiaomi Robot Vacuum X20+ à 249 €
Au lieu de 399 € avec le code FRASPHD30
249€
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Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L à 39 €
Au lieu de 49 € avec le code FRASPHD05
39€
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L’indémodable Garmin Forerunner 255 est à moins de 200 € au lieu de 230 € habituellement. Elle est à 138 € très exactement en combinant les offres en cours. Cette montre connectée est très populaire auprès des sportifs, grâce à ses fonctions de suivi complètes, et notamment à son GPS précis.

Si vous recherchez un aspirateur, le modèle robot Vacuum X20+ de Xiaomi est une valeur sûre pour ceux qui n’ont pas un grand budget. Il vous permet d’aspirer et de nettoyer vos sols de manière automatique et se vide tout seul.

Si vous préférez les modèles balais, Tineco Floor One S9 Artist est aussi à un bon prix sur AliExpress en ce moment. Cet aspirateur laveur haut de gamme combine puissance, autonomie, ainsi que des fonctions intelligentes pour nettoyer efficacement vos sols.

Enfin, pour la cuisine, la Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L est une friteuse sans huile très appréciée qui propose différentes fonctions connectées et une cuisson rapide pour préparer des plats plus sains au quotidien.

Jeux vidéo et autres

On a rassemblé ici plusieurs autres offres intéressantes de la campagne d’anniversaire d’AliExpress. Bien sûr, cette sélection est amenée à évoluer au cours des prochains jours de l’opération.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 432 €
Au lieu de 561 € avec le code FRASPHD60
432€
Voir
DJI Mini 5 Pro à 599 €
Au lieu de 799 € avec le code FRASPHD70
599€
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Insta360 X5 à 379 €
Au lieu de 589,99 € avec le code FRASPHD60
379€
Voir
Compresseur d'air portable Xiaomi à 32 €
Au lieu de 59,99 € avec le code FRASPHD07
32€
Voir

Dans la catégorie jeux vidéo, la Nintendo Switch 2, avec Mario Kart World est à 404 € au lieu de 561 €. Pour les amateurs de photo et de vidéo qui aiment les prises aériennes, le DJI Mini 5 Pro est un drone compact qui offre une excellente qualité vidéo tout en restant léger et compact (moins de 250 g). La Insta360 X5 en ce qui le concerne est une caméra 8K capable de filmer à 360° pour des contenus immersifs.

Pour les automobilistes, les cyclistes ou encore les utilisateurs de trottinettes électriques, le Xiaomi Electric Compressor 2 est un accessoire très utile. Il est actuellement à 32 € au lieu de 59,99 €, soit une réduction de 47%. Il permet de contrôler la pression d'air des pneus et de l'ajuster facilement.

Des livraisons rapides et gratuites en moins de 5 jours

AliExpress propose la livraison gratuite à partir de 10 €. Tous les produits de notre sélection sont expédiés depuis la France ou l’Union européenne dans un délai allant de 1 à 5 jours. Depuis quelques années, AliExpress a renforcé sa logistique en Europe : celle-ci est désormais au plus près des acheteurs grâce à ses entrepôts situés en France, en Espagne en Italie ou encore en Allemagne. Notez que le site propose également le paiement en 4 fois par PayPal.


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