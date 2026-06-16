Avec sa réduction de bruit redoutable, le Sony WH-1000XM5 passe à moins de 195 €

Toujours considéré comme l’une des références du marché, le Sony WH-1000XM5 voit son prix chuter à moins de 200 €, soit moins de la moitié de son prix de lancement. C’est le moment plus que jamais de l’acheter à un très bon prix.

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Alors qu’il était proposé à 419 € à sa sortie, le Sony WH-1000XM5 est désormais beaucoup plus accessible, surtout lorsqu’il est en promotion, comme en ce moment sur AliExpress. Grâce à l’opération « Retour des favoris » qui prolonge la première salve de promotions du site à l’approche de l’été, le casque Sony passe à seulement 193 €.

Il est affiché à 213 €, mais peut descendre de 20 € supplémentaire grâce au code promo PHDFR20. Un tarif qui le place nettement sous les 270 € auxquels on le croisait encore régulièrement ces derniers mois. Pour rappel, le Sony WH-1000XM5 a été lancé à 419 €.

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Le casque à réduction de bruit de Sony reste une référence

Bien qu’il ne soit plus tout jeune, le Sony WH-1000XM5 n'a pas quitté les comparatifs des meilleurs casques Bluetooth. Il s’impose toujours par ses performances audio et sa réduction de bruit active, ainsi que par son design avec un arceau fin, des lignes épurées et un poids contenu de 250 grammes. Il se porte confortablement pendant plusieurs heures.

Sur le plan technique, c'est surtout la réduction de bruit qui distingue le constructeur japonais. Son casque s'appuie sur huit microphones et deux processeurs dédiés pour analyser l'environnement sonore en temps réel. Dans les transports, en open space ou lors d'un voyage en avion, il reste capable d'atténuer efficacement les bruits extérieurs sans donner la sensation d'isolation artificielle que l'on retrouve parfois chez certains concurrents.

Le WH-1000XM5 embarque également des transducteurs de 30 mm et prend en charge le codec LDAC. Ce dernier permet de profiter d'un débit Bluetooth plus élevé avec les smartphones compatibles. Le casque profite également du traitement DSEE Extreme qui améliore la restitution des fichiers audio compressés.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Sony WH-1000XM5 reste au niveau des standards premium du marché. Le constructeur annonce jusqu'à 30 heures d'écoute avec la réduction de bruit activée et jusqu'à 40 heures sans ANC. Enfin, une recharge rapide permet de récupérer trois heures d'utilisation après seulement trois minutes de charge.