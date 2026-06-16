Avec sa réduction de bruit redoutable, le Sony WH-1000XM5 passe à moins de 195 €

Toujours considéré comme l’une des références du marché, le Sony WH-1000XM5 voit son prix chuter à moins de 200 €, soit moins de la moitié de son prix de lancement. C’est le moment plus que jamais de l’acheter à un très bon prix.

Sony WH 1000 XM5

Alors qu’il était proposé à 419 € à sa sortie, le Sony WH-1000XM5 est désormais beaucoup plus accessible, surtout lorsqu’il est en promotion, comme en ce moment sur AliExpress. Grâce à l’opération « Retour des favoris » qui prolonge la première salve de promotions du site à l’approche de l’été, le casque Sony passe à seulement 193 €.

Il est affiché à 213 €, mais peut descendre de 20 € supplémentaire grâce au code promo PHDFR20. Un tarif qui le place nettement sous les 270 € auxquels on le croisait encore régulièrement ces derniers mois. Pour rappel, le Sony WH-1000XM5 a été lancé à 419 €.

Le casque à réduction de bruit de Sony reste une référence

Bien qu’il ne soit plus tout jeune, le Sony WH-1000XM5 n'a pas quitté les comparatifs des meilleurs casques Bluetooth. Il s’impose toujours par ses performances audio et sa réduction de bruit active, ainsi que par son design avec un arceau fin, des lignes épurées et un poids contenu de 250 grammes. Il se porte confortablement pendant plusieurs heures.

Sur le plan technique, c'est surtout la réduction de bruit qui distingue le constructeur japonais. Son casque s'appuie sur huit microphones et deux processeurs dédiés pour analyser l'environnement sonore en temps réel. Dans les transports, en open space ou lors d'un voyage en avion, il reste capable d'atténuer efficacement les bruits extérieurs sans donner la sensation d'isolation artificielle que l'on retrouve parfois chez certains concurrents.

Le WH-1000XM5 embarque également des transducteurs de 30 mm et prend en charge le codec LDAC. Ce dernier permet de profiter d'un débit Bluetooth plus élevé avec les smartphones compatibles. Le casque profite également du traitement DSEE Extreme qui améliore la restitution des fichiers audio compressés.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Sony WH-1000XM5 reste au niveau des standards premium du marché. Le constructeur annonce jusqu'à 30 heures d'écoute avec la réduction de bruit activée et jusqu'à 40 heures sans ANC. Enfin, une recharge rapide permet de récupérer trois heures d'utilisation après seulement trois minutes de charge.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Argentine Algérie : voici les options pour suivre le match de Coupe du monde en direct

Pour son entrée en lice en Coupe du monde, l’Algérie affronte l’Argentine. Le tirage au sort n’a pas fait de cadeau aux Fennecs : dès le premier match, c’est l’Argentine…

iOS 27 : calendrier de sortie, iPhone compatibles, tout ce que l’on sait de la future mise à jour majeure d’Apple

iOS 27 est la prochaine version majeure du système d’exploitation d’Apple. Cette mise à jour est annoncée comme celle qui permettra enfin à la marque à la pomme d’entrer vraiment…

Hallucination au tribunal : un procès suspendu, des avocats condamnés pour avoir choisi l’IA comme associé

Cette affaire pourrait porter le titre d’« Arroseur arrosé ». Lors d’un procès, ce sont finalement les avocats des deux parties qui se sont retrouvés condamnés… pour avoir utiliser l’IA dans leurs…

Android 17 : mon smartphone Samsung pourra-t-il installer la prochaine grosse mise à jour ?

Après l’annonce en grande pompe d’Android 17, beaucoup se demandent désormais si leur smartphone sera compatible avec la mise à jour. Bonne nouvelle, nous avons déjà la liste des appareils…

Nouvelle hausse de prix pour le forfait mobile Série Free, est-il encore si intéressant ?

Le forfait mobile Série Free voit encore son prix augmenter, seulement quelques semaines après une autre hausse. De quoi relativiser son intérêt. Il y a un mois, Free Mobile augmentait…

DJI Neo 2 : le mini drone pour débutant capable de filmer en 4K est à moins de 165 €, vite !

Vous rêvez de faire des vidéos et des photos en drone mais vous ne savez absolument pas piloter ? Aucun souci, la marque DJI a pensé à vous en créant…

Xiaomi TV Box S 3ème génération : donnez un coup de boost à votre TV pour moins de 50 euros

La Xiaomi TV Box S de 3ème génération est la solution idéale pour redonner toute sa jeunesse à votre vieux téléviseur. Il suffit de la brancher à un port HDMI…

Facebook lance son mode IA, à quoi ça sert et comment ça marche ?

Meta annonce le lancement d’un mode IA pour Facebook, qui se veut un moteur de recherche basé sur Meta AI pour obtenir des réponses basées sur le contenu publié sur…

L’iPhone 18 va avoir droit à un gros boost en RAM, faut-il s’attendre à une explosion des prix ?

Un nouveau rapport vient confirmer une rumeur qui circule déjà depuis plusieurs mois : celle selon laquelle l’iPhone 19 standard verra sa RAM grimper à 12 Go. Un boost que…

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra est certifié, la sortie approche

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra apparaît dans la base de données de la FCC, indiquant que Samsung se prépare à sa sortie. Un schéma nous indique d’ailleurs son format…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.