Vite, l’excellent casque Sony WH-1000XM5 chute à moins de 170 €, c’est une affaire !

Si vous cherchez à vous procurer un casque avec un son haut de gamme et une réduction de bruit active exceptionnelle pour un prix mini, vous êtes au bon endroit au bon moment. Le Sony WH-1000XM5 est à un prix exceptionnellement bas sur AliExpress.

Sony WH 1000 XM5

Les soldes sont actuellement en cours et les différents sites de e-commerce bradent de nombreux produits high-tech. En ce moment sur AliExpress, vous pouvez faire le plein de bons plans en cumulant les chutes de prix des soldes avec une série de codes promo. Ainsi, vous avez jusqu’au 19 juillet pour avoir des réductions supplémentaires grâce à ces codes à renseigner dans le panier  :

  • 2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02
  • 6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Vous pouvez ainsi vous offrir l’incroyable casque Sony WH-1000XM5 à un prix défiant toute concurrence. Sorti à 419 euros, ce casque est aujourd’hui affiché pour 187,16 € et, avec le code promo PHDFRS20, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 167,16 €. C’est une offre exceptionnelle pour ce modèle. En plus, la livraison est gratuite depuis un entrepôt en France. Vous pourrez donc le recevoir quelques jours seulement après avoir validé votre commande.

Casque Sony WH-1000XM5 : réduction de bruit active et son exceptionnels à prix mini

Le WH-1000XM5 n’est pas la dernière génération de casque haut de gamme conçu par Sony. Pour autant, il reste l’un des meilleurs casques sans fil du marché.

D’un point de vue design, c’est un casque sobre et passe-partout avec des finitions premium. Très confortable et léger, vous pouvez le porter sur vos oreilles pendant des heures sans vous en rendre compte.

Sa réduction de bruit active est bluffante grâce à ses huit microphones et deux processeurs dédiés. Ils sont capables d’analyser et de réduire en temps réel les bruits tout autour de vous. Vous vous retrouvez ainsi dans une bulle de silence, même quand vous êtes au milieu du métro ou dans l’avion.

Côté rendu sonore, le WH-1000XM5 est équipé de transducteurs de 30 mm. Associé au codec LDAC, il vous permet de profiter du meilleur son possible. Et si vous utilisez des fichiers audio compressés, sa technologie de traitement DSEE Extreme permet d’améliorer leur restitution pour un rendu HiFi.

Enfin, l’autonomie du Sony WH-1000XM5 peut atteindre les 30 heures d'écoute avec la réduction de bruit activée et jusqu'à 40 heures sans. La recharge rapide permet en plus de récupérer trois heures d'utilisation en seulement trois minutes de charge.


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