Sony WH-1000XM5 : l’excellent casque à réduction de bruit active passe à prix mini, c’est une affaire !

Vous voulez acheter le meilleur casque audio possible, mais attendez une belle offre pour craquer ? Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit ! En ce moment sur AliExpress, c’est la French Week. Et à cette occasion, l’excellent casque Sony WH-1000XM5 est à prix cassé.

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Vous n’avez plus que quelques jours pour bénéficier des promotions exceptionnelles pendant la French Week AliExpress. En effet, cette opération commerciale se termine dimanche ! L’une des meilleures offres du moment concerne le casque audio Sony WH-1000XM5. C’est tout simplement l’un des meilleurs casques audio à réduction de bruit active du marché et il est à un prix extrêmement bas.

Lancé au prix de vente conseillé de 419 euros, le Sony WH-1000XM5 est resté pendant longtemps un achat réservé à une toute petite partie de la population capable de débourser plus de 400 euros dans un casque audio. Mais grâce à la sortie de la nouvelle génération de casque audio Sony, le WH-1000XM5 a vu son prix chuter au fil des mois. Il est aujourd’hui l’un des casques avec le meilleur rapport qualité-prix. Il est ainsi affiché sur AliExpress pour 208,29 €. C’est déjà un prix très bas. Mais en ajoutant le code promo PHD20, il passe à seulement 188,29 euros. Vous bénéficiez ainsi d’une baisse de prix colossale d’environ 230 euros sur un casque toujours aussi excellent, que ce soit pour sa qualité audio, la puissance de sa réduction de bruit active ou son confort entre autres.

Mais attention, les codes promo du French Week expirent ce 20 septembre. Si vous voulez vous équiper à prix cassé, c’est maintenant qu’il faut en profiter :

2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06

11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11

20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20

30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Le Sony WH1000XM5 est-il toujours un bon casque en 2026 ?

On vous répond tout de suite : bien évidemment que oui ! La raison est simple, c’est toujours l’un des meilleurs casques du marché en termes de réduction de bruit active et de qualité audio. D’un point de vue design, il opte pour un look sobre et intemporel. Mais il offre surtout un poids plume et un confort exceptionnel. Vous pourrez le porter des heures sans qu’il ne vous gêne.

En ce qui concerne la qualité audio, elle est tout simplement à la hauteur de l’expertise du géant japonais grâce à des composants haut de gamme qui offrent un son large, riche et équilibré. En plus, ce casque vous permet de vous retrouver dans une véritable bulle de silence pour pouvoir profiter de votre musique dans les meilleures conditions, même quand il y a beaucoup de bruit autour de vous. Vous avez à disposition pas moins de 20 niveaux de filtrage pour pouvoir sélectionner celui qui vous convient le mieux.

Enfin, l’autonomie est aussi un point fort puisqu’elle offre jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée et jusqu’à 40 heures sans. Et avec la recharge rapide, vous pouvez récupérer 3 heures d’utilisation en seulement 3 minutes de charge. C’est super pratique pour ne jamais vous retrouver en rade de batterie.