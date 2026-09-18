ILIFE A30 Pro : cet aspirateur robot aspire, lave et se vide automatiquement pour moins de 120 €, vite !

Vous voulez vous équiper d’un aspirateur robot performant et complet avec une station de vidage de poussière automatique mais vous avez un budget limité ? Pas de souci ! Nous avons trouvé pour vous un modèle en promotion sur AliExpress pour moins de 120 euros. On vous explique tout.

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Depuis plusieurs années maintenant, les aspirateurs robots se sont démocratisés et sont présents dans de nombreux foyers. S’ils étaient hors de prix au départ, les modèles les plus récents sont beaucoup plus accessibles tout en offrant des caractéristiques très intéressantes. C’est le cas du ILIFE A30 Pro qui aspire, lave, cartographie avec un LiDAR et se vide automatiquement sur sa base de recharge.

Normalement, ce type de modèle coûte plusieurs centaines d’euros. Mais vous pouvez trouver le ILIFE A30 Pro affiché en promotion pour seulement 129,26 €. Et en ajoutant le code promo PHD11, son prix baisse de 11 euros supplémentaires et passe ainsi à seulement 118,26 euros. En plus, la livraison est gratuite et rapide depuis un entrepôt français. Cerise sur le gâteau, ce produit bénéficie du label Marque+. Cela signifie qu’il est certifié authentique par AliExpress.

Pourquoi choisir le ILIFE A30 Pro ?

Malgré son prix mini, l’aspirateur robot ILIFE A30 Pro dispose de caractéristiques dignes d’un modèle à plusieurs centaines d’euros. Il est ainsi équipé d’un précieux télémètre laser LiDAR qui va lui permettre de se repérer précisément dans votre logement en cartographiant chacune de vos pièces.

Autre avantage de cet équipement, vous pourrez choisir depuis l’application ILIFE Clean de nettoyer une pièce ou même un endroit précis et, à l’inverse, vous pourrez mettre en place des zones interdites pour éviter qu’ils viennent se coincer dans des câbles de télévision par exemple. En utilisant l’application, vous pourrez aussi mettre en place des programmations pour qu’il se lance automatiquement pendant que vous n’êtes pas là ou bien régler sa puissance.

Le moteur du ILIFE A30 Pro offre une puissance d’aspiration conséquente de 5 000 Pa pour ne laisser aucune poussière derrière lui. Il est aussi équipé d’une serpillère avec un réservoir de 200 ml d’eau pour nettoyer vos carrelages et parquets. Il offre une autonomie pouvant atteindre les 3 heures en mode silencieux. Il est donc indiqué pour les logements d’une surface allant jusqu’à 120 m².

Une fois le nettoyage effectué, l’aspirateur robot retourne automatiquement à sa base pour se recharger mais aussi pour vider automatiquement son bac à poussière dans un sac de 2,5 litres. Vous pourrez ainsi laisser tourner votre aspirateur jusqu’à 7 semaines sans avoir à vous soucier de vider le bac à poussière après chaque passage.