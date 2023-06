Soldes smartphone 5G : le OPPO Find X5 passe sous les 390 €

Direction le site Boulanger pour vous procurer l'excellent OPPO Find X5 à un très bon prix ! Pour les soldes d'été, le smartphone 5G passe sous les 390 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à lire dans la suite de l'article.

Les soldes d'été 2023 commencent ce mercredi 28 juin et Boulanger vous permet d'avoir un smartphone 5G à moins de 390 euros.

Au cours de l'événement commercial, le OPPO Find 5 disponible dans un coloris est vendu par le site e-commerce français au prix exact de 384,45 euros au lieu de 609 euros ; soit une remise immédiate de plus de 35% de la part de Boulanger.

Sorti au premier trimestre 2022, le OPPO Find X5 est équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche utilisateur ColorOS et d'une batterie de 4800 mAh compatible avec la charge rapide et sans fil. Du côté de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 50 + 13 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour en davantage sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du OPPO Find X5.