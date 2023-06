Bonne affaire à saisir sur le Samsung Shop officiel ! Au cours des soldes d'été 2023, le smartphone Galaxy S21 FE avec une batterie externe 10A offerte est vendu à 349 euros grâce à la saisie d'un code promotionnel.

Les soldes d'été 2023 ont officiellement commencé ce mercredi 28 juin et la boutique officielle Samsung propose une offre intéressante sur l'achat d'un smartphone de la marque coréenne.

Pendant l'événement commercial, le Samsung Galaxy S21 FE disponible en plusieurs coloris au choix est à 349 euros au lieu de 399 euros. Pour obtenir la remise de 50 euros, il suffit de saisir le coupon SUMMER50. De plus, une batterie externe 10A offerte vient s'ajouter directement au panier.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI. La partie photo est composée d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la connectique, on retrouve le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C.