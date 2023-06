Realme 11 Pro : le smartphone 5G est à prix réduit chez Amazon

Un smartphone compatible 5G et de la marque Realme est en vente flash chez Amazon. Pendant une offre promotionnelle à durée indéterminée, le Realme 11 Pro bénéficie de 40 euros de réduction de la part du célèbre site e-commerce. Focus sur ce nouveau bon plan !

Voici donc une belle offre à saisir sur l'achat d'un smartphone 5G conçu par Realme ! Au cours d'une vente flash, le géant américain du commerce en ligne Amazon propose le Realme 11 Pro à prix réduit.

Disponible en deux coloris au choix, le 11 Pro de la marque chinoise est vendu au tarif de 339,99 euros au lieu de 379,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 40 euros de la part d'Amazon. Pour information, le téléphone vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie constructeur de deux ans.

Concernant ses principales caractéristiques, le Realme 11 Pro lié à l'offre Amazon est doté d'un écran incurvé de 6,7 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2412 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. On retrouve aussi le processeur Dimensity 7050, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67W et le système realme UI 4.0 basé sur Android 13. Pour l'APN, un double capteur de 100 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP sont de la partie.