iPhone 15 Pro : le prix du smartphone continue de chuter pour les soldes !

Vous souhaitez vous équiper d’un iPhone mais les modèles récents sont trop chers ? Ce bon plan est fait pour vous ! Certideal, le spécialiste français du reconditionné, propose actuellement l’excellent iPhone 15 Pro à prix cassé. En cumulant l’offre en cours avec le code SOLDES, vous pouvez vous l’offrir à partir de 564,99 € !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes d’hiver sont en cours et c’est le bon moment pour faire le plein de bonnes affaires. Les smartphones n’échappent pas aux chutes de prix. Durant cette période, alors qu’ils sont habituellement à prix trop élevés, les modèles de la marque à la pomme deviennent accessibles.

Vous souhaitez trouver un modèle suffisamment récent, avec d’excellentes caractéristiques mais à prix abordable ? Certideal offre une excellente alternative en proposant des iPhone reconditionnés en France et garantis 30 mois ! C’est le cas de l’iPhone 15 Pro qui passe à 564,99 € seulement avec le code SOLDES. C’est un super prix sachant qu’il était affiché à 1229 € à sa sortie !

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 15 Pro ?

L’iPhone 15 Pro embarque aujourd’hui encore des caractéristiques avancées. C’est un smartphone aux finitions haut de gamme qui est à la fois performant, solide et endurant.

Sous le capot, on retrouve une puissante puce A17 Pro qui permet au smartphone d’être fluide et particulièrement rapide dans l’exécution des tâches. Grâce au bouton Action personnalisable, vous pouvez accéder facilement à vos fonctionnalités préférées.

Pour la dalle, l’iPhone 15 Pro est doté d’un bel écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Sa résolution de 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp et son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz vous permettent d’apprécier vos contenus dans les meilleures conditions.

Enfin, la partie photo tient ses promesses avec, à l’avant, une caméra selfie de 12 MP et, à l’arrière, un capteur principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP.

Quelles sont les garanties offertes par Certideal ?

Certideal est une plateforme spécialisée dans la vente de produits Apple reconditionnés en France. Ainsi, les appareils vendus sont vérifiés en interne, testés et réparés si besoin. Les batteries sont toujours en excellent état.

Chaque iPhone est vendu avec une garantie de 30 mois ainsi qu’une période de 30 jours pour changer d’avis. Si finalement le smartphone ne vous convient pas, vous pouvez toujours le renvoyer pour être remboursé.