Soldes PC portables : les meilleures offres de l’été sont ici

Les soldes d'été sont une bonne occasion pour acheter un nouveau PC portable en profitant de réductions considérables. Nous avons rassemblé ici les meilleures offres pour vous aider à trouver votre bonheur.

Soldes d'été 2023 : le top des offres sur les ordinateurs portables

PC portable Medion E15303 à 419 €

C'est le moins cher des PC portables de notre sélection. Disponibles à seulement 420 € au lieu de 600 €, ce qui correspond à une réduction de 30% pendant les soldes sur Cdiscount. Ce modèle à petit prix ne fait pas pour autant piètre figure niveau performances. Il dispose d'un processeur Ryzen 5 4500U assez récent qui dispose de 6 cœurs et 6 threads, avec une fréquence montant jusqu'à 4 GHz. Le tout avec une mémoire RAM de 8 Go.

La configuration est solide pour les tâches bureautiques et pour le divertissement. Son écran de 15,6 pouces (Full HD) est aussi confortable. C'est somme toute un PC qui devrait convenir à ceux qui recherchent un bon ordinateur portable sous la barre des 500 € pendant les soldes d'été.

Nokia PureBook Pro 15 à 449 €

Toujours en dessous de 500 €, vous avez le Nokia PureBook Pro 15 qui est à 449 € très exactement dans le cadre des soldes d'été 2023. L'offre nous est proposée par Boulanger via Rakuten. Ce PC portable est équipé d'un processeur Intel Core i3 1220P à 10 coeurs (2 P-Cores et 8 E-Cores) avec une fréquence boost de 4,4 GHz. Le tout épaulé par une mémoire vive de 8 Go et un stockage SSD NVMe de 512 Go.

Comme vous pouvez le voir, malgré son prix très accessible, cet ordinateur portable offre une base solide pour un usage classique (travail, divertissement, etc.). Il dispose d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces.

Asus Zenbook Flip 15 à 629 €

On monte un peu plus en gamme, avec l'Asus Zenbook Flip, un ultrabook au design agréable avec écran pivotable et tactile. On y retrouve en effet un processeur Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs et 16 threads pour une cadence montant jusqu'à 4,3 GHz. Le tout avec une mémoire RAM de 8 Go qui reste extensible et un stockage de 256 Go.

Si la partie graphique n'est pas assez puissante pour une expérience gaming poussée, elle reste correcte. Le PC dispose en effet d'un GPU Nvidia MX450 qui vous permettra quand même de faire tourner des jeux pour peu qu'ils ne soient pas trop gourmands. En résumé, c'est un ordinateur portable performant avec un joli design proposé sous la barre des 650 euros pendant les soldes d'été.

PC portable Acer Aspire A515 à 649 €

Un autre bon plan intéressant proposé sur Boulanger pendant les soldes d'été. Ce PC portable est équipé d'un processeur Intel Core i5 1135G7 épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de SSD NVMe. Le tout pour un prix de 649 € au lieu de 799 € habituellement. C'est un tarif très raisonnable au vu des caractéristiques de l'ordinateur. Ce dernier dispose d'un écran 15,6 pouces en définition Full HD+.

En 14 pouces, il y a un autre PC portable Acer en promo pendant les soldes, mais cette fois-ci sur Amazon. Il s'agit du modèle Swift 3 qui dispose du même processeur (Core i5 1135G7) mais avec 8 Go de RAM. Il est à 649 € également, au lieu de 899 €.

ASUS F15 avec RTX 3050 + Souris gaming + 6 mois Xbox game Pass à 699 €

C'est l'une des meilleures offres que nous avons identifiées sur les ordinateurs portables pendant les soldes d'été. Il s'agit ici d'un PC portable gamer avec RTX 3050 vendu en pack avec une souris gaming et 6 mois d'abonnement Xbox Game Pass offerts. Le tour pour seulement 699 €. Outre sa carte graphique Nvidia RTX 3050, ce modèle dispose d'un processeur Intel Core i5-11400H avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La mémoire vive est extensible pour une capacité totale de 32 Go. Une telle configuration pour 699 € représente une bonne affaire, surtout avec la souris et l'abonnement Game Pass offerts.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED avec RTX 3050 à 699 €

Pour 699 € vous avez un autre PC portable gamer Asus avec une configuration similaire à celle du modèle présenté plus haut, mais cette fois-ci avec un écran OLED. Il s'agit de l'Asus VivoBook Pro 15 OLED qui fait l'objet d'une réduction de 300 € sur Cdiscount. Ce PC portable en effet vendu habituellement à 999 €. Il embarque une carte graphique RTX 3050 et un processeur Ryzen 5 5600H, le tout avec 8 Go de RAM (extensible).

MacBook Air M1 à 989 € et M2 à 1299 €

À ces prix-là et au vu des performances qu'ils offrent, les offres MacBook Air 13 avec processeur M1 et M2 sont intéressantes. Le modèle M1 est à 989 € en ce moment sur E.Leclerc et la version M2 à 1299 € sur le site de la Fnac sachant que ce modèle a été lancé il y a quelques mois à 1500 €. Si vous cherchez à acheter un MacBook pendant les soldes d'été 2023, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez.

PC portable gamer Asus ROG Strix G15 avec RTX 3070 à 1069 €

Au lieu de 1429 €, le PC portable gamer Asus ROF Strix G15 est à 1069 € sur Cdiscount pendant les soldes d'été. Ce modèle dispose d'une carta graphique performante, la RTX 3070 qui ne tremble guère face aux jeux les plus gourmands en Full HD et en 1440 p. La puce graphique est épaulée par un processeur Ryzen 7 5800H avec 16 Go de RAM.

HP VICTUS 16 avec RTX 4060 à 1099 €

Si vous visez la toute dernière génération des cartes graphiques Nvidia, le HP Victus 16 équipé d'une RTX 4060 est disponible dans le cadre des soldes Darty à 1099 € pendant les soldes. Il faut en temps normal débourser 1500 € pour se l'offrir. Vous profitez donc ici d'une réduction de 400 €.

Cet ordinateur portable gamer dispose d'un écran Full HD de 16,1 pouces avec une fréquence de rafraichissement de 144Hz. Son processeur est un Ryzen 7 7840HS avec 8 cœurs et 16 threads. La cadence monte jusqu'à 5,1 GHz.