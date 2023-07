Le PC Portable Gamer ASUS ROG Strix G15 est à prix irrésistible pour les soldes

Le prix de l’ASUS ROG Strix G15 est en chute libre durant les soldes sur Cdiscount. Le site de e-commerce français propose ainsi une baisse de 360 € qui vous permet d’acheter cet excellent PC Gamer à 1069,99 € seulement. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Si vous voulez acheter un PC gamer, c’est le bon moment. Durant les soldes d’été 2023, de nombreux produits du rayon gaming sont affichés à prix réduit. Le PC Portable Gamer ASUS ROG Strix G15 passe ainsi de 1429,99 € à 1069,99€ pour sa version de 16 Go de RAM et de 512 Go SSD.

Le ROG Strix G15 est doté d’un écran de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et un impressionnant taux de rafraichissement de 300Hz. Il est équipé d’un processeur 8 coeurs AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 3,2 GHz (4,4 GHz en mode turbo) avec 16 Go de RAM DDR4 et d’une carte graphique RTX 3070 avec 8 Go de RAM GDDR6. Niveau stockage, vous bénéficiez d’un disque SSD de 512 Go.

Côté connectique, on retrouve 3 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB Type C 3.2 Gen 2, un port Ethernet RJ-45 et un port HDMI.

À noter, ce PC portable gamer actuellement soldé est fourni sans Windows. Il vous faudra donc installer le système d’exploitation de votre choix avant de pouvoir l’utiliser.

