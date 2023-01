Soldes : le pack bracelet connecté Oppo Band Sport plus les écouteurs Enco Buds est à prix canon

Boulanger continue les bons plans à l’occasion des soldes d’hiver 2023. Cette fois, le pack contenant le bracelet connecté Oppo Band Sport et les écouteurs sans fil Oppo Enco Buds est vendu à seulement 28€. Attention, à ce prix, les stocks risquent de disparaître rapidement !

Les soldes d'hiver sont l’occasion de faire le plein d’objets connectés. Le bracelet connecté Oppo Band Sport est ainsi proposé avec les écouteurs Oppo Enco Buds à un prix exceptionnel chez Boulanger.

Le bracelet connecté Oppo Band Sport a été spécialement conçu pour la pratique sportive. Il est équipé d’un grand écran AMOLED de 1,1 pouces et est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Il dispose de 12 modes sportifs (la course à pied, la course cardio, la marche, le cyclisme, le vélo elliptique, le rameur, le badminton, la natation, le yoga et le cricket) pour vous permettre d’avoir des données au plus près de vos entrainements réels.

Le capteur d'accélération vous donne des indications sur la durée de vos exercices ou encore sur la distance parcourue. Vous avez aussi des indications sur les calories brûlées, votre rythme cardiaque, votre taux d’oxygène… Le bracelet connecté est également équipé du suivi du sommeil.

En rechargeant votre bracelet montre connectée durant 90 minutes seulement, vous pouvez atteindre jusqu'à 12 jours d’autonomie.

Dans ce pack, le Oppo Band Sport est accompagné des écouteurs Enco Buds. Avec leur autonomie de 24h, ces écouteurs Bluetooth offrent un son de qualité, clair et puissant. Vous pouvez ainsi passer des appels avec le microphone intégré en profitant d’un son parfaitement intelligible grâce à la réduction de bruit. Doté de commandes tactiles, vous pouvez contrôler vos écouteurs sans avoir à sortir votre smartphone.

Le pack est à seulement 28 € pendant les soldes. Ne tardez pas pour en profiter.

