Soldes d’hiver : AliExpress casse le prix des tablettes Xiaomi et Lenovo pendant 24h !

Pendant encore une journée, AliExpress vous propose des prix minis sur une sélection de produits. On a notamment trouvé une tablette Xiaomi et une tablette Lenovo avec une belle promo ! Découvrez les offres ci-dessous.

Découvrir la tablette Xiaomi Redmi Pad à prix mini

Jusqu'à demain matin à 9h, AliExpress vous propose la tablette Xiaomi Redmi Pad pour seulement 184€ au lieu de 209€ avec le code promo JANFR25. Pour moins de 200€, vous pouvez ainsi profiter d'une tablette d'exception !

Dotée d'un processeur MediaTek Helio G99, elle propose un écran de 10,61″ avec une résolution de 1200 x 2000 et plus d'un milliard de couleurs. Elle est équipée d'un capteur photo arrière de 8Mp et d'un capteur frontal de 8Mp pour des photos de qualité. Côté autonomie, elle peut tenir plusieurs jours grâce à sa batterie de 8000mAh et sa charge rapide de 18W. En bref, c'est une tablette performante et polyvalente qui peut vous accompagner dans toutes vos activités.

La tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2022 à prix réduit pendant 24h !

Découvrir la tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2022 à prix réduit

Jusqu'au 14 janvier à 9h du matin, AliExpress vous propose également une tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2022 avec -25€ de réduction grâce au code JANFR25. La tablette se retrouve ainsi à seulement 124€ au lieu de 149€.

Pour un prix vraiment abordable, cette tablette vous propose des prestations très intéressantes avec notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 680 Octa core et 4 à 6Go de RAM (en fonction du modèle). Elle est également équipée d'un écran LCD TDDI de 10,6 pouces avec une résolution de 2000 x 1200. Enfin, avec sa batterie au lithium de 7700mAh, elle offre une autonomie exceptionnelle de plusieurs jours. Que demander de plus pour moins de 150€ ?

Précisons finalement que ces 2 tablettes sont expédiées depuis la France et livrées gratuitement en 3 jours seulement ! Vous n'avez donc pas à attendre plusieurs semaines pour profiter de votre appareil et vous respectez l'environnement grâce à une livraison nationale.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.